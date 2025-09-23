Yağmur Tanrısevsin, yeniden Ballon d'Or ödül töreninde

Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü, 22 Eylül Pazartesi akşamı Paris’te düzenlenen törenle sahibini buldu.

REKLAM advertisement1

Bu yıl 69’uncusu düzenlenen ödül törenine, geçtiğimiz yıl olduğu gibi ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin de katıldı.

Yağmur Tanrısevsin, hazırlık sürecindeki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

REKLAM

Oyuncu bu paylaşımına; "Paris’teki Théâtre du Châtelet'te 69'uncu Ballon d'Or Töreni" notunu düştü.

Öte yandan Milli yıldızımız Kenan Yıldız, 21 yaş altı en iyi futbolcuların değerlendirildiği Kopa Trophy'nin 10 kişilik aday listesinde yer aldı ve 5'inci sırada kendine yer buldu. Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal, yılın genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi oldu.

Ballon d'Or 2025’in sahibi ise Paris Saint-Germain forması giyen ve Fransa Milli Takımı’nın yıldız oyuncusu Ousmane Dembélé oldu.

Fotoğraflar: Instagram