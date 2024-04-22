Yağmur Taktaş kimdir? İşte Benim Stilim Yağmur Taktaş vefat sebebi
İşte Benim Stilim yarışmasıyla popülerleşen Yağmur Taktaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kaldığı evde ölü bulundu. Ailesi, Yağmur Taktaş'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğünü öne sürerek şikayetçi oldu.. Sosyal medyada da korkunç iddiaların odağında bulunan Yağmur Tektaş'ın hayatına ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, konu hakkında son bilgiler...
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Katıldığı İşte Benim Stilim isimli televizyon programıyla ünlenen Yağmur Taktaş, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kaldığı evde ölü bulundu. Taktaş'ın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini öne sürerek sevgilisinden şikayetçi oldu. Instagram hesabındaki profil fotoğrafının değiştirilmesi de çeşitli iddialara sebebiyet verdi. Peki, Yağmur Taktaş kimdir, neden vefat etti? İşte, konuya dair detaylar...
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YAĞMUR TAKTAŞ'IN ÖLÜM HABERİ GÜNDEME OTURDU!
'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçen haftalarda ABD’de kaldığı evde ölü bulundu.
Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş’ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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YAĞMUR TAKTAŞ NEDEN ÖLDÜ?
Taktaş’ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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INSTAGRAM'DAKİ PROFİL FOTOĞRAFI DETAYI
Yağmur Taktaş'ın Instagram hesabındaki profil fotoğrafı da gündem oldu. Taktaş'ın Instagram'daki profil fotoğrafına Exorcist adlı korku filmi karakteri Regan görseli koyulması ve tüm paylaşımların kaldırılması sosyal medyada çeşitli iddiaların odağında yer aldı.
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YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?
1996 yılında dünyaya gelen Yağmur Taktaş aslen Adanalı. Ailesinin tek kız çocuğu olan Taktaş, Adana Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Spor ve moda alanlarına ilgi duyan Yağmur Taktaş, 'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlendi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Taktaş son olarak ABD'ye taşınmıştı.