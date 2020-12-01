Yağlı cilt tipinin gözenekleri geniş olduğundan dolayı daha fazla kiri tutmakta ve sivilce oluşumuna neden olmaktadır. Bu yüzden yağlı cilt tipinin düzenli olarak haftada 1 kere derinlemesine temizlenmesi gerekmektedir.

Yağlı Cilt Temizliği İçin;

Haftanın bir günü mutlaka peeling yaparak, cildinizi temizleyin. Doğal olarak kendiniz yulaf unu ile peeling uygulayarak cildinizi derinlemesine temizleyin. Sadece cildinizin üst tabakasını tahriş eden basit ve etkisiz temizlik ürünlerini kullanmayın.

Peeling yaptıktan sonra cildinizin nem dengesini sağlamak ve sivilce oluşumlarını hafifletmek için; beyaz kil maskesi uygulayın. Beyaz kil; ölü hücreleri temizler, sivilce oluşumunu düzeltir, fazla yağı alır, yağ dengesini sağlar ve gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur.

Günlük olarak cilt temizliğinden sonra gliserin ve A vitamini içeren nemlendirici kremler kullanın.

Yüzünüzü günde 2’den fazla yıkamayın. Cildinizin dengesini bozarak, başka problemlerin oluşmasına neden olacaktır.

Günlük olarak evde hazırladığınız doğal tonikleri kullanmaya özen gösterin.

Yediğiniz besinlere dikkat edin ve özellikle C vitamini açısından yüksek, cildin içten sağlığa kavuşturan kivi ve limonu tüketmeye özen gösterin.