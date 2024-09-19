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        Haberler Bilgi Yaşam Yağışlar devam edecek mi, hava nasıl olacak? İşte 19 Eylül 2024 Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

        Yağışlar devam edecek mi, hava nasıl olacak?

        Eylül ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye başladı. 19 Eylül Perşembe günü ülke genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların etkili olacağı bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Peki, Yağışlar devam edecek mi, hava nasıl olacak? İşte MGM ile İstanbul, İzmir, Ankara, Türkiye geneli hava durumu tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 00:52 Güncelleme: 19.09.2024 - 00:52
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        • 1

          'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı, günün en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Bugün pek çok bölgede yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Son günlerde İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın devam edip etmeyeceği ise kent sakinleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte 19 Eylül 2024 son hava durumu tahminleri...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          Yağışların, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun, Çankırı, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        • 4

          İSTANBUL 19°C, 26°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 5

          İZMİR 20°C, 30°C

          Parçalı bulutlu

        • 6

          ANKARA 17°C, 26°C

          Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 7
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