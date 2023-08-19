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        Haberler Gündem Eğitim Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü İş İmkânları hteg

        Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümü iş imkânları

        Ülkemizde kurulan en yeni programlardan biri olan bölümün amacı; öğrencilere yaban hayvanlarının etolojisi, biyolojisi, ekolojisi ve genel yapıları hakkında bilimsel eğitimler vererek istihdam kazanmalarını sağlamaktır. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 21:55
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        Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümü iş imkânları
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        Bölümü tercih edecek aday öğrencilerin sorumluluk sahibi olması, soğukkanlı, disiplinli ve hayvanlara karşı meraklı olması gerekmektedir. Bölüm günümüzün önemli meslek dallarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Bölüm mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi mezunları nerede çalışır? Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Bölümü Nedir?

        Bölüm; yaban hayatı alanında inceleyecek, araştırıp analiz edecek ve bu alanda uzmanlaşacak öğrencilerin eğitim gördüğü bir bölümdür. Bölümde okuyanlar; omurgalı yaban hayvanlar, kuşlar, memeliler ve iç su balıkları, amfibiler, sürüngenler, böcekler ve diğer omurgasız yaban hayvanları incelemektedir. Bu bölümü tercih edecek adayların sorumluluk sahibi olması ve hayvanlara karşı ilgiyle yaklaşması oldukça önemlidir. Ayrıca ekip çalışmasına da yatkın olması gerekir.

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        Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümünün eğitim süresi dört yıldır. Sayısal puan türü ile tercih edebileceğiniz bir bölümdür.

        Veteriner bölümü iş imkânları
        Veteriner bölümü iş imkânları

        Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar?

        Bölümü tercih eden adayların en merak ettikleri soru çalışma yaşamlarında tam olarak ne iş yapacaklarıdır. İşte, mezunların yerine getirmeleri gereken sorumlulukları:

        • Yabani hayvanları gözlemlemek, türleri ve sayılarını içeren bir çizelge oluşturmak; bu çizelgeleri yöneticiyle paylaşmak.
        • Hayvanların hayatlarına sağlıklı devam edebilmesi için çeşitli veriler toplamak
        • Canlıların yaşam koşullarının iyileştirilebilmesi için çalışmalar oluşturmak
        • Yaban hayvanlarının çoğalması ve korunması için çalışmalara dâhil olmak
        • Özel alanlarda teknik eleman olarak görev almak

        Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Mezunları İş Olanakları

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        Bölüm mezunları kamu ve özel sektörde oldukça geniş iş imkânına sahiptir. Bölümün tek bir üniversitede yer alması dolayısıyla az mezun vermesi iş imkânları bakımından avantaja dönüşmektedir. Bölüm mezunlarının çalışabileceği alanlar şunlardır:

        • Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
        • Orman Genel Müdürlüğü
        • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
        • Av turizmi ile ilgilenen seyahat acenteleri
        • Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
        • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
        • Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
        • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ve yaban hayvanları ilgili faaliyet yöneten kamuya ait kurumlar
        • Turizm şirketleri, doğa koruma ile ilgili çalışmalarda bulunan sivil toplum alanları
        • Özel sektörde yer alan yaban hayvan üretme tesisleri

        Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Mezunları Nerede Çalışır?

        Bölüm mezunları; hayvancılık işletmelerinde, tarım il ve ilçe müdürlüklerinde, Hayvancılık üretim firmalarında, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nda, tarım kooperatiflerinde, ilaç ve gübre sanayisinde çalışma imkânına sahiptir.

        Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Bölümü Dersleri

        Bölümde teorik ve mesleki birçok derse yer verilmektedir. Ayrıca teorik olarak gördükleri dersleri uygulamaya geçirmek için zorunlu staj süreleri de bulunmaktadır. Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümü öğrencilerinin göreceği temel dersler şunlardır:

        • Temel Kimya
        • İlk Yardım
        • Zooloji
        • İstatistik
        • Genel Biyoloji
        • Yaban Hayatında Biyolojik Çeşitlilik
        • Genel Ekoloji ve Meteoroloji
        • Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimine Giriş
        • Memeli Yaban Hayvanları
        • Omurgasız Hayvanlar
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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