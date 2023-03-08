Arıların zekası şaşırttı... Bulmacayı böyle çözdüler!

AA'nın BBC'den aktardığı habere göre, araştırma kapsamında bilim insanları, şeker çözeltisine erişmek için döndürülerek açılabilen kapaklı bir yapboz kutusu yaptı.

KOLONİDEKİ DİĞER ARILARA ÖĞRETMİŞLER

Kutuyu açmaları için bilim insanlarınca eğitilen arıların daha sonra ödüle ulaşmanın yolunu kolonilerindeki diğer arılara aktardığı gözlendi.

Deneyimli arıları izleyerek ödüle ulaşmayı başaran diğer arıların, kutunun diğer plakaya bastıklarında da açıldığını keşfetmelerine rağmen, gözlemledikleri yöntemi daha çok kullandıkları görüldü.

Araştırmayı yöneten Dr. Alice Bridges, deneyimlerinin, primatlar ve kuşlarda görülene benzer biçimde, yaban arılarında da davranışsal 'eğilimin' yayıldığını ve sürdürüldüğünü gösterdiğini söyledi.

Araştırma, Plos Biology adlı aylık hakemli bilimsel dergide yayımlandı.

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