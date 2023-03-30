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Y harfiyle başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce y ile başlayan 4,5,6 harfli kelimeler

Alfabede yer alan 20 ünsüz harften bir tanesi olan ve alfabenin yirmi sekizinci harfi olan y harfi; titreşimli damak ünsüzleri arasında yer almaktadır. Latin diline birçok Yunan kelimenin girmesinin ardından Latin alfabesine giren ve 1928 yılında gerçekleşen Harf Devrimi ile de Türk alfabesindeki yerini de alan v harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? V harfiyle başlayan Türkçe kelimeler nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 30.03.2023 - 01:40 | Güncelleme: ABONE OL
Y Harfiyle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce Y İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
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Sızmalı ünlüler arasında yer alan ve birçok Türkçe kelimenin başında, ortasında ve sonunda yer alan y ile başlayan kelimeler hangileridir? Türkçede y ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Y Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde v harfinden sonra z harfinden ise önce gelen y harfi, birçok Türkçe kelimede iç ses, ön ses ve son ses olarak görev yapabilmektedir. Türk dilinin y harfi ile başlayan ve 3 harften meydana gelen “yer” ve “yağ” gibi kelimelerden, on beşin yan yana gelmesiyle oluşmuş olan “yaygınlaştırmak” gibi sözcüklere kadar 2000’in üzerinde kelime bulunmaktadır.

Y İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Kullanım sıklığı açısından incelendiğinde, alt orta derecede kullanılan harfler sınıfında yer alan y harfi ile başlayan ve 4 harften meydana gelen kelime sayısı 40’tır. Bu kelimelerin tamamına aşağıdaki liste üzerinden ulaşabilirsiniz:

  • yaba, yafa, yağı, yahu, yaka, yakı, yalı, yama, yani, yapı, yara, yarı, yasa, yaşa, yatı, yave, yaya, yazı, yedi, yeis, yeke, yele, yeme, yeni, yeti, yıkı, yısa, yıva, yine, yoga, yogi, yoma, yont, yöre, yuha, yuma, yuna, yurt, yuva, yüce.

Y İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçede y harfi ile başlayan 2000’in üzerindeki kelime arasından yaklaşık 200 kadarı 5 harften meydana gelmektedir. Bu kelimeler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

  • yaban, yabgu, yafta, yağar, yağcı, yahni, yahşi, yahut, yakın, yakma, yakut, yalak, yalan, yamuk, yanak, yanal, yanık, yanış, yanıt, yaran, yarar, yaraş, yargı, yarık, yarım, yarın, yaşıt, yaşlı, yatak, yatay, yatır, yatış, yatma, yatsı, yavan, yayan, yaygı, yayık, yayım, yayın, yazıt, yazma, yedek, yekta, yekun, yemek, yemin, yemiş, yenge, yeşim, yeter, yığma, yıkık, yıkım, yıkış, yıkma, yılan, yiğit, yirik, yirmi, yitik, yitim, yobaz, yoğun, yokçu, yoksa, yosun, yönlü, yörük, yudum, yumru, yumuk, yunak, yunan, yüklü, yüküm, yükün, yüklü, yüküm, yükün.

Y İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede y ile başlayan ve 6 harften meydana gelen kelimelerin yaklaşık sayısı 200’dür. Aşağıdaki liste üzerinden bu kelimeler arasında öne çıkanları inceleyebilirsiniz:

  • yabani, yağlık, yağmak, yağmur, yakmak, yalaka, yalama, yalçın, yalnız, yalova, yalpak, yandaş, yandık, yangın, yanlık, yapağı, yapboz, yapıcı, yapılı, yapmak, yaprak, yaratı, yarbay, yardak, yardım, yastık, yaşama, yaşlık, yaşmak, yaygın, yayılı, yaylak, yaylım, yazlık, yazmak, yazman, yemeni, yemlik, yengeç, yengen, yersiz, yetkin, yetmek, yetmiş, yıkmak, yıldız, yılgın, yıllık, yoğurt, yokluk, yoksul, yoksun, yoksuz, yoldaş, yolluk, yolmak, yolsuz, yoğurt, yokluk, yoksul, yoksun, yoksuz, yoldaş, yolluk, yolmak, yolsuz, yutmak, yuvalı, yüzler, yüzlük, yüzmek, yüzsüz.

Y İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede yaklaşık 1000 kadar kelime y harfi ile başlamaktadır. Bu kelimeler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

  • You: Sen
  • Yourself: Kendin
  • Youth: Gençlik
  • Yearly: Yıllık
  • Young: Genç
  • Year: Yıllık
  • Yes: Evet
  • Yammer: İnlemek
  • Yellow: Sarı
  • Yesterday: Dün
  • Yummy: Harika, enfes.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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