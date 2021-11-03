Ronald Koeman’la yollarını ayıran Barcelona’da gündem yeni teknik direktör… Kulüp efsanesi Xavi’yi göreve getirmek isteyen Katalan devi, genç çalıştırıcıyla anlaşma sağladı. İspanyol basınının haberine göre Barcelona kulüp yetkilileri, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacağı maç sonrasında Katar'a gidiyor. Katar'ın Doha kentine gidecek olan yetkililer arasında başkan Joan Laporta'nın yer almayacağı ifade edildi.
TARİH 4 KASIM!
Görüşmeyi kabul eden Al Sadd Kulübü yönetiminin ise Barcelona'dan kendilerine adil ve saygılı davranmalarını istediği aktarıldı. Öte yandan Al Sadd Kulübü'nün Xavi'nin olası vedasında Barcelona ile bir maç yapmak istedikleri de belirtildi. Xavi ve ekibinin ise kulüplerin 4 Kasım Perşembe gününe kadar bir sonuca varmasını umduğu yazıldı.
Xavi'nin Barça'nın başına geçtiğinde neler yapacağı da merak konusu. Lionel Messi'ye maaş bütçesinde yer açamayan ve Arjantinli yıldızı kaybeden Katalanların transfer listesi de sızdı! El Nacional'in haberine göre Xavi'nin transfer listesinin başındaki iki futbolcu, Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland ile Manchester United'ın orta sahası Paul Pogba.
Goal Türkiye'nin aktardığına göre Fransız yıldızın, Premier Lig kulübü ile sözleşmesi sona eriyor ve İspanyol hoca, onu Barça'ya getirme konusunda bir hayli kararlı. Ayrıca Xavi'nin listesinde Pogba ile Haaland'ın yanı sıra Dani Olmo ve Jules Kounde de bulunuyor.
POGBA'NIN MANCHESTER UNITED'DAKİ DURUMU
Fransız orta saha, sezona çok iyi başlamasına rağmen daha sonra formdan düştü. Pogba, özellikle 4-2'lik Leicester City mağlubiyetinin ardından yaptığı şu açıklamada oyunu eleştirip dikkatleri üzerine çekmişti:
"Maç içerisinde sorunun ne olduğunu kavrayamadık. Kolay goller yemedik, aptalca goller yedik. Daha olgun olmamız ve tecrübemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Çok daha iyi bir şekilde oynamamız lazım.
"Bir şeyler bulmalıyız ve oyun içerisinde bazı şeyleri değiştirmeliyiz."
Pogba'nın bu sözleri, United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer'e bir eleştiri olarak algılandı. Bununla birlikte Fransız yıldızın, United ile sözleşme yenilemek istemediği biliniyor.
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