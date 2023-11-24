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        Haberler Spor Futbol Almanya Xabi Alonso saha kenarında da parlıyor - Futbol Haberleri

        Xabi Alonso saha kenarında da parlıyor

        Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso, teknik direktörlük kariyerinin başında olmasına rağmen şimdiden adından söz ettirmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:55 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:55
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        Xabi Alonso saha kenarında da parlıyor
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        Tüm kulvarlarda 17 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Bayer Leverkusen, Alonso yönetiminde ligde zirvede yer alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maç sonunda gruptan çıkmayı garantiledi.

        Bayer Leverkusen, 42 yaşındaki Alonso'nun teknik direktörlüğünde Avrupa'da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

        Tüm zamanların en iyi merkez orta sahaları arasında gösterilen, teknik direktörlük kariyerine de hızlı başlayan ve adı Real Madrid gibi büyük takımlarla anılan Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen, Bundesliga'da şampiyonluğun en büyük adayı Bayern Münih'in bu seneki en zorlu rakibi olacak gibi görülüyor.

        İLK CİDDİ DENEYİMİ BAYER LEVERKUSEN

        2017 yılında aktif futbol kariyerini noktalayan Alonso, saha kenarına ilk adımını 2018'de Real Madrid'de attı. İspanyol ekibinin altyapısında antrenör olarak görev yapan Alonso, teknik direktör olarak ilk deneyimini ise Real Sociedad'ın B takımında yaşadı. Xabi Alonso, 2019-2022 yılları arasında görev aldığı bu ekiple 98 maça çıktı ve 1,46 puan ortalaması tutturdu.

        İspanyol teknik adam, üst seviye liglerdeki ilk şansı ise Bayer Leverkusen ile yakaladı. Alman kulübü, 2022'nin ekim ayında teknik direktör Gerardo Seoane’yi görevden alarak takımı Alonso'ya emanet etti. Bundesliga'da geçen sezonun ilk 8 maçında 5 puan alabilen Bayer Leverkusen, Alonso ile çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı ve toplamda 50 puana ulaşarak ligi 6. sırada tamamladı.

        Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'in başında ses getirdiği sezon ise 2023-2024 oldu. Bundesliga'ya 3-2'lik Leipzig galibiyetiyle başlayan Leverkusen ekibi, geride kalan 11 haftada 10 galibiyet ve bir beraberlikle 31 puan topladı ve ligin zirvesinde yer aldı.

        Alonso'nun öğrencileri, ligdeki tek beraberliğini ise son 11 sezonda şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

        17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Bundesliga'daki başarılı performansını UEFA Avrupa Ligi'nde de sürdüren Bayer Leverkusen; Karabağ, Molde ve Hacken ile mücadele ettiği H Grubu'ndan bitime 2 maç kala çıkmayı garantiledi.

        Alonso'nun takımı, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 4 maçı da kazanarak aldığı 12 puanla grubun zirvesinde yer alıyor.

        Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 17 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Bayer Leverkusen'in yenilmezlik serisi devam ediyor.

        Bayer Leverkusen, bu sezon Almanya Kupası'nda oynadığı 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

        ADI ŞİMDİDEN BÜYÜK TAKIMLARLA ANILIYOR

        Xabi Alonso'nun adı şimdiden Avrupa'nın büyük takımlarıyla anılmaya başlandı.

        Alman basını, Alonso'nun sözleşmesinde; Real Madrid, Bayern Münih veya Liverpool'dan teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceğine yönelik madde bulunduğunu yazdı.

        Alonso'nun sezon sonunda Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek Carlo Ancelotti'nin yerine Real Madrid teknik direktörlüğüne getirilebileceği iddia edildi.

        İspanyol teknik adamın Bayer Leverkusen ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        FUTBOL KARİYERİ KUPALARLA GEÇTİ

        Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan Xabi Alonso; Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih kulüplerinde forma giydi.

        Alonso, kulüp kariyerinde ise ikişer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, 1 LaLiga ve 3 Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.

        Xabi Alonso, 18 yıllık kariyeri boyunca 2005 ve 2014'te Şampiyonlar Ligi ile UEFA Süper Kupası, 2012'de LaLiga; 2015, 2016 ve 2017'de Bundesliga şampiyonluğu gördü.

        Alonso, 114 kez giydiği İspanya Milli Takımı formasıyla ise 2010'da dünya, 2008 ve 2012 yıllarında da Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

        BAYER LEVERKUSEN'İN LİGDE ŞAMPİYONLUĞU YOK

        119 yıllık geçmişi bulunan Bayer Leverkusen'in Almanya'nın en üst ligi Bundesliga'da henüz şampiyonluğu bulunmuyor.

        En sonuncusu 2010-2011 sezonunda olmak üzere 5 kez ligi ikinci sırada bitiren Leverkusen, henüz kupa kaldırma sevincini yaşayamadı.

        2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Bayer Leverkusen, 1988 yılında UEFA Kupası'nı kazandı.

        Bu kupa, kulübün Avrupa'daki tek başarısı olarak kayıtlara geçti. Bayer Leverkusen ayrıca 1993 yılında Almanya Kupası'nı müzesine götürdü.

        Öte yandan Bayer Leverkusen, ligin 12. haftasında yarın Werder Bremen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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