Xabi Alonso adım adım Real Madrid'e!

Bu sezon LaLiga'da ezeli rakibi Barcelona ile liderlik yarışı veren ve Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Real Madrid, büyük bir değişimin eşiğinde.

REKLAM advertisement1 İspanyol basınından Relovo'nun haberine göre; Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso, Real Madrid'in başına geçmeye hazırlanıyor. 43 yaşındaki İspanyol teknik adam, kararını önümüzdeki günlerde kulübü Bayer Leverkusen'e bildirecek. Öte yandan Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesi beklenen Carlo Ancelotti'nin de sözleşmesinin detayları netleşiyor.

Futbolculuk zamanından eflatun beyazlarda uzun yıllar geçiren Xabi Alonso, son yıllardaki başarılı çıkışının yanı sıra camiayı yakından bilmesi sebebiyle favori aday haline geldi. 2023/24 sezonunda Alman ekibini namağlup şampiyon yapan Xabi Alonso, 31 haftası geride kalan Bundesliga'da topladığı 67 puanla 2. sırada yer alıyor.