Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya X, Brezilya'daki ofisini "derhal" kapatma kararı aldı | Dış Haberler

        X, Brezilya'daki ofisini "derhal" kapatma kararı aldı

        Sosyal medya platformu X, temsilcisinin Brezilya'daki sansür emirlerine uymaması halinde "tutuklanmakla tehdit edildiğini" belirterek, bu ülkedeki ofisini "derhal" kapatma kararı aldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 22:19 Güncelleme: 17.08.2024 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        X, Brezilya ofisini kapatıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sosyal medya platformu X'in Küresel Hükümet İlişkileri'nden sorumlu departmanından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, dün gece Brezilya Yüksek Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes'ın, X'in ülkedeki yasal temsilcisini sansür emirlerine uymadığı takdirde "tutuklamakla tehdit ettiği" belirtildi.

        Moraes'in bu eylemleri "gizli bir emirle" yaptığı aktarılan açıklamada, "Yüksek Mahkemeye yaptığımız sayısız başvurunun dikkate alınmamasına, Brezilya kamuoyunun bu emirler hakkında bilgilendirilmemesine ve Brezilyalı personelimizin platformumuzda içeriğin engellenip engellenmediği konusunda hiçbir sorumluluğu ya da kontrolü olmamasına rağmen, Moraes, hukuki sürece saygı göstermek yerine Brezilya'daki personelimizi tehdit etmeyi tercih etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        REKLAM

        Açıklamada, personelin güvenliğini korumak adına Brezilya'daki ofisin "derhal geçerli olmak üzere kapatılması" kararı alındığı vurgulandı.

        X hizmetinin Brezilya halkına sunulmaya devam edileceği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu durumun sorumluluğunun "yalnızca" Moraes'e ait olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, "Onun eylemleri demokratik yönetimle bağdaşmamaktadır. Brezilya halkının yapması gereken bir seçim var, demokrasi ya da Alexandre de Moraes." değerlendirmesinde bulunuldu.

        X'in sahibi Elon Musk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Brezilya'daki ofislerini kapatma kararının zor olduğunu aktararak, "Alexandre de Moraes'in (yasa dışı) gizli sansürü ve özel bilgilerin devredilmesi taleplerini kabul etmiş olsaydık, eylemlerimizi utanç duymadan açıklamamızın bir yolu yoktu." ifadelerine yer verdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #brezilya
        #x
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Habertürk Anasayfa