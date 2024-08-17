Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurdun 8 noktasında aktif olan yangınlara dair son dakika değerlendirmelerini paylaştı:

"Manisa Gördes, Bolu, Göynük ve Karabük, Ovacık, bu Aydın, Bozdoğan haricindeki dört yangının zaman zaman enerjisini düşürdük. Ancak o zaman da ifade etmiştim, meteorolojik olaylar, rüzgarın çok şiddetlenmesi ya da kararsız bir şekilde farklı yönlere esmesi sebebiyle zaman zaman enerjiler yükselmişti.

"ARKADAŞLARIMIZ ÇOK CİDDİ MÜCADELE ETTİLER"

Gün içerisinde arkadaşlarımız gerçekten çok ciddi mücadele ettiler. An itibariyle bunların enerjisi düşürüldü diyebilirim. Şu anda içinde bulunduğumuz alan içerisinde iki farklı nokta var, güney ve kuzey kanadı yaklaşık 9 kilometrelik bir hat yaptı. Maalesef o bir önceki gün o şiddetli rüzgarın oluşturduğu hasar çok geniş bir alana yayıldığı için bizlerin de müdahale şansını engebeli arazide sebebiyle güçleştirmişti. Ama arkadaşlarımız burada da çok yoğun bir mücadele ettiler ve bu 9 kilometrelik hatta orta alanlardaki büyük oranda kısımları hallettiler.

REKLAM 3 GECEDİR UYUMUYORLAR Ben buradan üç gecedir uymayan arkadaşlarıma, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bizlere destek veren bütün kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Bütün yangınlar için söylüyorum bunu. Dualarını bizden esirgemeyen çok kıymetli vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İzmir Yamanlar'da gün içerisinde değişmekle beraber 3 uçak, 15 helikopter, 60 arazöz ve 390 personel çalıştı, çalışmaya devam ediyor. Burada da 7 uçak, 15 helikopter, 62 kara aracı ve yaklaşık 368 personel. Ben bunları söylerken direkt yangına müdahale eden arkadaşları ve ekipmanları söylüyorum.

Onun dışında valiliklerimizin, diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın Yerel yönetimlerinde bizlere katkı ve destekleri oluyor. Maalesef tabii biz bunları konuşurken hatırlarsanız bazı uyarılar yapmıştık. Gün içerisinde 3 tane yangın oldu. Bir tanesi İzmir Menderes'te baraj yanında. Hemen orada da 6 uçak, 4 helikopter, 22 karar aracı ve 160 personel görevlendirdik. Tabii bütün bunlar bizim güçlerimizin de bölünmesine sebep oluyor. İZMİR'E GİDECEK Enerji nakil hattı kaynaklı olduğunu tespit ettiler buradaki yangının arkadaşlar. 16.45'de başladı. 16.55'de ilk müdahale yapıldı. Şu anda da müdahale sürüyor. Biz de buradan tekrar İzmir'e gideceğiz. İkinci yangın Uşak-Eşme'de başladı. 13.19'da, 13.30'da müdahale edildi. Ormanlık alanda başladı. Burada da 3 helikopter, 14 arazör, 79'da personel görevlendirildi. İzmir Karaburun buraya gelirken bundan bir 15-20 dakika önce bunun da ihbarı yapıldı. Buraya da arkadaşlarımız şu anda planlamalarını yapıyorlar.

REKLAM "ŞUANDA 8 AKTİF YANGIMIZ VAR" Sonuç itibariyle 5 ile başlamıştık. Aslında 6 ile başlamıştık. Muğla, Milas kontrol altına alındığı için 5'e düşmüştü. Şu anda 8 aktif yangınımız var. Bunlardan dördünün enerjisi düşürülmüş vaziyette. Şu anda içinde bulunduğumuz Aydınla dahil olmak üzere diğer üçü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün boyu devam edecek, gece boyu devam edecek. Gün içerisinde belki takip etmişsinizdir. AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI Sayın Cumhurbaşkanımız ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi ve bu görüşmede Türkiye'deki yangınlar da gündem konusu oldu. Bunun akabinde Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir yangın söndürme uçağının Türkiye'ye tahsis edildiğini belirtti.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz de muhataplarımızla irtibata geçtik. Gereken işlemler yapıldı bu gece saat 23 itibariyle. Halihazırda burada aktif görev yapan Beriyev 200 model bir yangın söndürme aracı saat 23 itibariyle Adnan Menderes Havalimanına inmiş olacak. Değerli arkadaşlar, sizin vasıtanızla tekrar hatırlatalım. Bizler yangınla mücadelede hiç yorulmayan, hiç acıkmayan hiç uykusu gelmeyen bir ne diyelim düşmanla mücadele ediyoruz tabiri caizse ama bizim arkadaşlarımızın yorgunluğu oluyor uykusu oluyor acıkıyorlar susuyorlar yani hani bunların büyük bir çoğunluğunu olabilecek en iyi şartlarda elbette karşılıyorlar karşılıyoruz ancak hep şunu söylüyorum:

15 EYLÜL'E KADAR ATEŞ YAKMAYIN Bu mücadele siz ne kadar iyi olursanız olun sizin ne kadar kabiliyetleriniz yüksek olursa olsun vatandaşlarımızın desteği olmadan kazanılamaz biz hassasiyet istiyoruz biz vatandaşlarımızın belirttiğimiz tarihler arasında İlk etapta Önümüzdeki pazar gününe kadar ama 15 Eylül'e kadar da mümkünse herhangi bir şekilde ateş, alev oluşturacak bir unsuru kapalı alanların dışında gerçekleştirmemelerini istiyoruz. Yani çok basit şeylerden işte bir bahçe temizliği, bir demir testeresiyle yapılan bir işlem, bir sigara izmariti, aklınıza ne gelirse bir şey olmaz dememek gerekir, oluyor. Çok küçücük, basit bir önlem, birazcık düşünceli olmak, biraz hassas olmakla şu anda günlerce burada yüzlerce insanın, devletin inanılmaz kaynaklarının harcanmasına sebep oluyor. Ben tekraren bütün vatandaşlarımızdan bizlerin desteğiyle, duasıyla bizlerin yanında olan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bütün vatandaşlarımızı da tekraren hassas olmaya davet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.