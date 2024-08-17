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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos depreminin yıldönümü mesajında "Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmadık. Kentsel dönüşüm projeleriyle 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. 6 Şubat depremleri sonrası 300 bin konutun inşasına başladık, 76 binini teslim ettik. Yıl sonuna kadar 200 binini daha teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.08.2024 - 16:28 Güncelleme: 17.08.2024 - 16:37
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25'inci yıldönümüne ilişkin mesajında, "Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

        İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Ağustos Depremi'nin yıldönümü mesajını paylaştı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, bu büyük acının yıl dönümünde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

        Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık.

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        Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık.

        Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk.

        6 Şubat depremleri sonrası bölgede 300 bin konutun inşasına başladık.

        Bugüne kadar 76 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik.

        İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

        Tüm imkânlarımızla deprem bölgemizi eskisinden daha sağlam, daha ihtişamlı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz.

        Sürekli yeni projeler geliştirerek riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz.

        Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

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