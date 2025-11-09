Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        25
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Motor Sporları WRC WRC'nin Japonya Rallisi'ni Ogier kazandı! - Motor Sporları Haberleri

        WRC'nin Japonya Rallisi'ni Ogier kazandı!

        Dünya Ralli Şampiyonası'nın 13. etabı Japonya Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 12:49 Güncelleme: 09.11.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        WRC'nin Japonya Rallisi'ni Ogier kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 13. ayağı Japonya Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Fransız Sebastien Ogier ​​​​​​​kazandı.

        Japonya'da düzenlenen 20 etaplık mücadeleyi, 3 saat 21 dakika 8 saniyede tamamlayan 8 kez dünya şampiyonu Ogier, sezonun 6'ncı, WRC kariyerinin 67. zaferini elde etti.

        Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo), Ogier'nin 11.6 saniye gerisinde ikinci, Fin Sami Pajari (Toyota Gazoo) ise liderin 2 dakika 16 saniye arkasında üçüncü oldu.

        Pilotlar klasmanında 272 puana ulaşan Evans, Ogier'nin 3 puan önünde liderlikte yer aldı.

        WRC'de şampiyon, 25-29 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek son etapta belli olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        Dehşet evine kepçe!
        Dehşet evine kepçe!
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        Okan Buruk kararını verdi: İşte Cimbom'un 11'i
        Okan Buruk kararını verdi: İşte Cimbom'un 11'i
        Bidonlarda ceset parçaları! Mezarlıkta korkunç manzara!
        Bidonlarda ceset parçaları! Mezarlıkta korkunç manzara!
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i!
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Yağmur az, sis ve pus var
        Yağmur az, sis ve pus var
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Habertürk Anasayfa