WRC'nin Japonya Rallisi'ni Ogier kazandı!
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 13. etabı Japonya Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 13. ayağı Japonya Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Fransız Sebastien Ogier kazandı.
Japonya'da düzenlenen 20 etaplık mücadeleyi, 3 saat 21 dakika 8 saniyede tamamlayan 8 kez dünya şampiyonu Ogier, sezonun 6'ncı, WRC kariyerinin 67. zaferini elde etti.
Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo), Ogier'nin 11.6 saniye gerisinde ikinci, Fin Sami Pajari (Toyota Gazoo) ise liderin 2 dakika 16 saniye arkasında üçüncü oldu.
Pilotlar klasmanında 272 puana ulaşan Evans, Ogier'nin 3 puan önünde liderlikte yer aldı.
WRC'de şampiyon, 25-29 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek son etapta belli olacak.