Work and Travel Şartları Nelerdir? Work and Travel İçin Öğrenci Olmak Şart Mı?

Work and Travel Nedir?

Work and Travel (WAT), ABD’de yaz aylarında çeşitli sezonluk işlerde çalışmayı ve program sonunda belirli bir süre boyunca ülke içinde seyahat etmeyi kapsayan bir öğrenci değişim programıdır. Katılımcılar genellikle turizm, hizmet, restoran ve eğlence sektöründe istihdam edilir. Program süresi genellikle 3-4 ay çalışmayı, ardından 1 ay seyahat etmeyi kapsar.

Work and Travel’a Katılma Şartları Nelerdir?

Üniversite Öğrencisi Olmak Work and Travel programına katılmak için en temel şart, başvuru tarihinde örgün eğitim veren bir üniversitede lisans ya da ön lisans öğrencisi olmaktır. Açıköğretim, uzaktan eğitim veya mezun öğrenciler programa başvuramaz.

Hazırlık sınıfı öğrencileri genellikle kabul edilmez.

Son sınıf öğrencileri, yaz dönemi itibarıyla hâlâ öğrenci statüsünde olmaları koşuluyla başvuru yapabilir.

Akademik Başarı (Not Ortalaması) Adayların çoğu zaman en az 2.00 GPA (4.00 üzerinden) not ortalamasına sahip olmaları gerekir. Bazı danışmanlık firmaları veya sponsor kuruluşlar bu sınırı daha yüksek tutabilir. Düşük not ortalaması, vize sürecinde olumsuz bir etki yaratabilir.

İngilizce Dil Bilgisi Programa katılmak için belirli bir İngilizce seviyesine sahip olunması gerekir. Bu seviye, işvereniyle yapılacak görüşmelerde ya da vize mülakatında iletişim kurabilecek düzeyde olmalıdır. İngilizce seviyesi genellikle danışmanlık firmaları veya sponsor kuruluşlar tarafından yapılan mülakatlarla ölçülür. Yaş Sınırı Work and Travel programına katılabilmek için genellikle 18-28 yaş aralığında olunması gerekir. Bu aralık esnek olabilir ancak çoğunlukla 20–25 yaş arasındaki öğrenciler tercih edilir. Pasaport ve Vize İşlemleri Adayların geçerli bir pasaportu olmalı ve ABD Konsolosluğu'ndan J-1 Değişim Programı Vizesi almaları gerekir. Vize sürecinde eğitim durumu, seyahat amacı, dönüş garantisi gibi unsurlar değerlendirilir. Yaz Tatili Dönemi Uygunluğu Öğrencinin yaz tatilinde (genellikle haziran-eylül arası) program süresince tam zamanlı çalışmaya engel bir durumu olmamalıdır. Türkiye’de üniversitelerin akademik takvimine göre öğrenciler yaz aylarında programa katılır. Danışmanlık Firması ile Çalışma Program bireysel başvuruya açık değildir. Öğrenciler, Türkiye’deki yetkili aracı kurumlar (danışmanlık firmaları) aracılığıyla başvuru yapar. Bu firmalar, sponsor kuruluşlarla bağlantılı çalışır.

Work and Travel İçin Öğrenci Olmak Şart Mı? Evet. Work and Travel programına katılmak için aktif öğrenci olmak zorunludur. Mezun olduktan sonra veya açıköğretim öğrencisi olarak programa katılmak mümkün değildir. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın belirlediği bu kriter, öğrencilerin yaz tatilinde ülkeye gelip geçici olarak çalışmasını esas alır. Work and Travel Programında Hangi İşlerde Çalışılır? Katılımcılar, genellikle sezonluk ve turizm ağırlıklı işlerde çalışırlar. En yaygın iş alanları şunlardır: Restoranlarda garsonluk, komilik, mutfak yardımcılığı Otellerde temizlik görevlisi, resepsiyonist Eğlence parklarında gişe, oyuncak operatörü Mağaza ve marketlerde kasiyer veya depo elemanı Kamp alanlarında yardımcı personel İş seçiminde öğrencinin dil seviyesi, önceki tecrübeleri ve başvuru zamanı önemlidir. Program Süresi ve Seyahat Hakkı Work and Travel programı kapsamında öğrenciler, ABD’de en fazla 4 ay çalışma ve ardından 30 gün seyahat hakkına sahiptir. Program sonunda öğrenci vizesi süresi dolmadan ülkesine geri dönmelidir. Programın Sağladığı Avantajlar Uluslararası iş deneyimi kazanma İngilizce pratik yapma ve geliştirme Yeni kültürleri tanıma

Kendi ayakları üzerinde durma ve özgüven kazanma Kazandığı parayla ülke içinde seyahat etme Work and Travel programı, üniversite öğrencilerine hem çalışma hem de kültürel keşif fırsatı sunan prestijli bir değişim programıdır. Programa katılmak isteyen adayların, öğrenci statüsünde olmaları, akademik başarılarını belgelemeleri ve belirli bir düzeyde İngilizce bilmeleri zorunludur. Danışmanlık firmaları ve sponsor kuruluşlar aracılığıyla yürütülen bu süreçte zamanlama, belge hazırlığı ve vize süreci dikkatle yönetilmelidir. Öğrenciler, bu deneyim sayesinde uluslararası bir vizyona sahip olma ve kişisel gelişimlerini destekleme fırsatı yakalarlar.

