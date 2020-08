Wonder Woman'ın düşmanı 'Trump'

Gal Gadot'un bir kez daha Amazon Kraliçesi Diana nam-ı diğer 'Wonder Woman' olarak beyazperdeye geleceği 'Worder Woman 1984'ün yönetmeni Petty Jenkins, Vanity Fair dergisine filmle ilgili açıklamalar yaptı.

Maxwell Lord'u Pedro Pascal canlandırıyor.

Jenkins yeni filmde Wonder Woman'ın düşmanı olarak boy gösterecek Maxwell Lord karakterini oluştururken rol model olarak aldıkları kişilerden birinin de Başkan Trump olduğunu söyledi.

Game of Throne ve Narcos dizisiyle tanınan Pedro Pascal'ın canlandırdığı insanların zihnini okuyabilen bir girişimci işadamı olan Lord karakteri için çeşitli isimlerden doneler aldıklarını belirten başarılı yönetmen, "80'lerde iş dünyasında büyük başarı elde etmiş birçok isme baktık. Trump da onlardan biriydi. Dünyaya verecek politik bir mesajım yok. Politik olmak da istemiyorum. Film 1980'lerde geçiyor ve filmde bir de başkan var ama ben onu Ronald Regan'a benzetmemek için her şeyi yaptım."

Koronavirüs salgını nedeniyle vizyon tarihi birkaç kez ertelenen Wonder Woman'ın 2 Ekim'de seyirciyle buluşması bekleniyor.