HABERTURK.COM

2018'den önce üretilmiş CPU'ları içeren PC'lerin ve dizüstü bilgisayarların bu gereksinimleri karşılaması pek olası değildir. Güvenlikle ilgili diğer Windows 11 gereksinimleri de ön plana çıkabilir. Bir diğeri de “Windows 11 kaç GB yer kaplıyor” sorusudur.

Windows 11 Hangi Bilgisayarlara Yüklenir?

PC oyuncularının bileceği gibi yazılımı çalıştırmak için gereken minimum sistem gereksinimleri ile tüm işlemleri sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için ihtiyaç duyacağınız önerilen özellikler arasında büyük bir fark vardır. İşte Windows 11'i çalıştırmak için minimum gereksinimler.

CPU: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, uyumlu bir 64 bit işlemcide 2 veya daha fazla çekirdekli veya Çip Üzerinde Sistem (SoC)

Bellek: 4 GB

Depolama: 64 GB daha büyük

Sistem üretici yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme özelliği

TPM: Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2.0

Grafik kartı: WDDM 2.0 sürücüsü ile DirectX 12 veya üstü ile uyumlu

Ekran: Çapraz olarak 9 inçten büyük, renk kanalı başına 8 bit olan yüksek tanımlı (720p) ekran

İnternet: İlk kullanımda cihaz kurulumunu tamamlamak için Windows 11 Home sürümü, internet bağlantısı ve bir Microsoft hesabı gerektirir.

Peki, PC'nizin Windows 11 ile uyumlu olup olmadığı nasıl kontrol edilir? Bu sorunun cevabı birkaç faktöre bağlıdır. Windows 11, Windows’un en son sürümüdür ve Microsoft'a göre en iyisidir. Ancak bu, her bilgi işlem uygulaması için doğru seçim olduğu anlamına gelmez. Bilgisayarınızın hangi donanıma sahip olduğundan emin değilseniz veya zamanı geldiğinde Windows 11'e yükseltebileceğinizden iki kat daha emin olmak istiyorsanız kontrol etmenin resmi bir yolu vardır. O da Windows PC Health Check uygulamasını kullanmaktır.

Windows 11 yükleme boyutu sabit değildir. Genel olarak, yeni bir Windows 11 yüklemesi diskinizde yaklaşık 27 GB yer kaplayabilir. Ancak Microsoft, Windows 11 yükseltmesi için neden daha fazlasını gerektiriyor? 64 GB disk alanı için Windows 11 gereksinimi, başarılı bir yükseltmeyi sağlamaktır. Yükseltmeden sonra geçici dosyalar, normal Windows güncelleme dosyaları, sistem geri yükleme dosyaları ve daha fazlası daha fazla yer kaplar. Bu nedenle, sistem sürücüsünde yeterli alan olmalıdır. Windows 11'in vaat edilen en büyük avantajı, gelişmiş güvenliğidir. Bu, daha sağlam güvenlik kontrollerine yol açabilecekleri için daha yeni bir işlemci, gelişmiş sistem sabit yazılımı ve TPM gereksinimlerine olan talebi açıklar. Ancak, Windows 11 şu anda Windows 10'un yapamadığı bu yetenekleri özel olarak tercih etmemektedir. Gelecekte Microsoft, gelecekteki Windows 11 sürümleriyle bu gelişmiş güvenlik teknolojilerinden daha iyi yararlanmayı planlamaktadır.

Windows 11'in kurumsal kullanımı hâlâ minimum düzeydedir. Ancak bu, işletim sisteminin kalitesinden çok kurumsal kuruluşlar için işletim sistemi benimseme süreci hakkında bir yorumdur. 10 milyon cihazın 2022 analizi, anket sırasında bilgisayarların %1'inden azının Windows 11 çalıştırdığını ortaya çıkarmıştır. Aynı analiz, örneklenen cihazların %45'inin Windows 11 donanım gereksinimlerini karşıladığını göstermiştir. Bu, PC ve dizüstü bilgisayarların kaç tanesinin yükseltmeye uygun olduğunun altını çizmektedir.

Windows 10'un kullanım ömrünün şu anda 14 Ekim 2025 olarak ayarlandığı düşünülürse Windows 11 sürümü kendisi için uğraşmaya değer olduğunu göstermektedir. Bu, kuruluşlara Windows 11 minimum gereksinimlerini karşılayamayan PC'ler için bir donanım yenileme planlaması için zaman verir. Haziran 2018'den sonra satın alınan bilgisayarların çoğu Windows 11 minimum sistem gereksinimlerini kolayca karşılamalıdır. Bu cihazlar ve daha yenileri, Microsoft'un tüm gereksinimlerini rutin olarak karşılayacaktır.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Türker Üner