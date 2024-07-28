Wilma Elles motosiklet kazası geçirdi
Wilma Elles ile eşi Mehmet Şah Çelik, motosikletleriyle kaza yaptı. Eşiyle yaralanan Elles, sağlık durumu hakkında bilgi verip takipçilerine uyarıda bulundu
- 1
- 2
'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle tanınan Wilma Elles, eşi Mehmet Şah Çelik ile kaza geçirdi.
- 3
Motosikletten düşen Wilma Elles, kenisinin ve eşi Mehmet Şah Çelik'in yaralandığını açıkladı.
-
- 4
Wilma Elles, yaralı halde çektiği videoyla takipçilerini bilgilendirerek kask takmanın önemini vurguladı.
- 5
3 çocuk annesi Wilma Elles; "Çok şükür ki ucuz atlattık. Kask takmayı unutmayın" ifadelerini kullandı.
- 6
Öte yandan ilk evliliğini 2014 - 2019 arasında Kerem Göğüş ile gerçekleştiren Wilma Elles'in bu evliliğinden Milat ve Melodi adından ikiz çocuğu bulunuyor.
-
- 7
Wilma Elles, daha sonra 2022'de Mehmet Şah Çelik ile nikâh masasına oturmuş ve 2023'te de üçüncü çocuğu Tiara Manolya'yı kucağına almıştı.