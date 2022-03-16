"Böyle bir kadroda olmak gurur verici"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gerçekleştirilen tanıtımda ‘İntikam Oyunları’nın oyuncuları ilk kez bir araya geldi. Turgay Tanülkü’nün Ankara’da olduğu için yetişemediği toplantıda oyuncular kaynaştı.

Bir Hacker’in hikayesini anlatan "İntikam Oyunları" filminde "Kurtlar Vadisi"nden birçok isim yıllar sonra tekrar aynı proje için bir araya geldi. Ayrıca iki kardeş Selahattin Taşdöğen ile Naci Taşdöğen de ilk kez birlikte bir filmde rol alacak.

"BÖYLE BİR KADRODA OLMAK BÜYÜK GURUR"

Çekimleri hafta sonu başlayacak olan "İntikam Oyunları" adlı filmin basın toplantısında başrol oyuncularından Wilma Elles, "Böyle bir kadroda olmak benim için büyük gurur." dedi.