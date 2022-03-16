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Wilma Elles: Böyle bir kadroda olmak gurur verici

Hikayesini Zeki Sincar’ın yazdığı, yönetmenliğini Servet Aksoy’un üstlendiği Wilma Elles, Barış Küçükgüler, Turgay Tanülkü, Mehmet Çepiç, Emin Olcay, İpek Tenolcay, Selahattin Taşdöğen ve Turan Güneş’in başrollerini paylaştığı, ‘İntikam Oyunları’ filminin tanıtımı önceki gün yapıldı

16.03.2022 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL
Wilma Elles: Böyle bir kadroda olmak gurur verici
"Böyle bir kadroda olmak gurur verici"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gerçekleştirilen tanıtımda ‘İntikam Oyunları’nın oyuncuları ilk kez bir araya geldi. Turgay Tanülkü’nün Ankara’da olduğu için yetişemediği toplantıda oyuncular kaynaştı.

Bir Hacker’in hikayesini anlatan "İntikam Oyunları" filminde "Kurtlar Vadisi"nden birçok isim yıllar sonra tekrar aynı proje için bir araya geldi. Ayrıca iki kardeş Selahattin Taşdöğen ile Naci Taşdöğen de ilk kez birlikte bir filmde rol alacak.

"BÖYLE BİR KADRODA OLMAK BÜYÜK GURUR"

Çekimleri hafta sonu başlayacak olan "İntikam Oyunları" adlı filmin basın toplantısında başrol oyuncularından Wilma Elles, "Böyle bir kadroda olmak benim için büyük gurur." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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