'Romeo ve Jüliet', 'Hamlet', 'Kral Lear'ı ve daha birçok ünlü eseri William Shakespeare mi yoksa Edward de Vere mi yazdı? Shakespeare, mezarına neden bir lanet yazısı yazdırdı? Uranüs'ün uydularına karakterlerinin adları verilen William Shakespeare'in hayatını ve eserlerini Mehmet Çalışkan, Habertürk 'Haftanın Portresi'nde derledi

Bazı insanlar vardır, dönemin dışına çıkarak tüm zamana etki eder.

Bazı insanlar vardır, doğduğu toprakların dışına çıkarak bir dünya insanı olur.

Bazı insanlar vardır, yaptıklarıyla, ürettikleriyle, icraatlarıyla hayata katma değer katar.

O insanlardan biri William Shakespeare...

Doğum Yeri: Stratford-upon - Avon / İngiltere

Doğum Tarihi: 23 Nisan 1564

Vaftiz tarihi kesin olarak biliniyor. 26 Nisan 1564.

Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor ama hem vaftiz tarihinden yürütülen fikirlerle hem de 23 Nisan 1616'da öldüğünden dolayı hayatını yazanlara '23 Nisan' cazip hale geldi.

Babası: Çiftçilik, bakkallık, deri eşya tüccarlığından sonra Stratford belediye başkanı olan John Shakespeare.

Annesi: Varlıklı toprak sahibi bir çiftçinin kızı Mary Arden.

William Shakespeare'in doğduğu ev.

William Shakespeare,18 yaşındayken, kızları Susanna'ya 3 aylık hamile olan 26 yaşındaki Anne Hathaway ile evlendi.

Ne zaman yazmaya başladığı tam olarak bilinmemekle birlikte oyunları, 1592'de Londra'da sahnelenmeye başladı.

'Hamlet', 'Romeo ve Jüliet', 'Macbeth', 'Yanlışlıklar Komedisi', 'Antonius Ve Kleopatra', 'Kral Lear', 'Othello', 'Bir Yaz Gecesi Rüyası', 'Hırçın Kız', 'Bir Yaz Gecesi Rüyası', 'Venedik Taciri', 'Onikinci Gece', 'Kuru Gürültü', 'III. Richard', 'VI. Henry' ile son 200 yıldır, oyunları tüm dünyada en çok sahnelenen yazar. Son 200 yıldır tüm dünyada tüm otoriteler tarafından dünyanın en iyi oyun yazarı olarak kabul edilen kişi.

William Shakespear'ın ilk oyununun sahnelendiği 28 yaşına kadar ne yaptığıyla ilgili 3 farklı görüş bulunuyor;

* Lord Chamberlain's Men adlı tiyatronun yöneticisiydi.

* Öğretmenlik yaptı.

* Hukuk öğrenimi gördü.

İmzalarına bakılacak olunursa günümüzdeki adı olan 'William Shakspeare'i hiç kullanmadı.

Şu imzaları kullandı;

* Willm Shaksp.

* William Shakespe.

* Wm Shakspe.

* William Shakspere

* Willm Shakspere

Hayatını yazanlar, 'William Shakspeare'i kullanmamasının nedenini soy adını kendisi dahil kimsenin tam olarak doğru telaffuz edememesi olarak yorumladı.

* En uzun oyunu 'Hamlet'.

* En kısa oyunu 1770 satırlık 'Yanlışlıklar Komedyası'.

* Yazdığı son oyun 'İki Soylu Akraba'. Bu oyunu, 49 yaşındayken yazdı.

* Günümüze hiçbir kopyası ulaşamayan iki eseri bulunuyor. Bunlar; 'Titled Lavour' ve 'Love's Labour's Won'.

William Shakespeare, 23 Nisan 1616'da 52 yaşındayken vefat etti.

Yazdığı oyunlar, 18'inci yüzyıldan itibaren İngiltere dışında da 200 yıldır yaygın olarak sahneleniyor.

O yıllarda Avrupa'da insan ömrü ortalama 30 - 40 yıl olduğu için William Shakespeare'in oldukça uzun hayatı boyunca yazdıkları son 200 yıldır tüm dünyanın en çok bildiği eserler oldu.

William Shakspeare'in en büyük korkularından biri mezarının soyulmasıydı.

O dönemlerde özellikle zengin kişilerin mezarının soyulması yaygın olduğu için varlıklı biri olan William Shakspeare, hırsızlara karşı önlem olması amacıyla mezar taşına şu cümlelerin yazılmasını vasiyet etti;

"Güzel arkadaş, İsa aşkına bir dur da sakın. Eşmeden örtüsünü üstümdeki toprağın. Bu taşları koruyan her kim olursa kutsansın. Kemiklerimi yerinden oynatana ise lanetler yağsın."

Vasiyeti üzerine bu cümleler mezar taşına yazıldı.

2016'da İngiliz belgesel kanalı Channel 4, William Shakespeare'in mezarını açtı. Shakespeare'in mezarı, ölümünün 400'üncü yılı olması münasebetiyle açılarak incelemeler başlatıldı. Mezarının açılma nedeni Shakespeare'in hayatı ve ailesi hakkında daha fazla bilgi edinmek. William Shakespeare'in eşi Ann Hathaway, kızı Suzanna ve başka akrabalarıyla gömüldüğü iddia edilmişti.

* Uranüs'ün 27 uydusunun bazılarına William Shakespeare'in oyunlarında yer alan kadınların adı verildi.

* William Shakespeare, İngilizceye 3000'i aşkın kelime kattı. 'Olivia', 'Miranda' ve 'Jessica' isimleri Shakespeare eserlerinde yarattığı isimler.

Uranüs'ün 27 uydusundan birinin adı 'Jüliet' diğeri 'Miranda'...

William Shakespeare'in en çok bilinen iki eseri, neredeyse bütün dillere çevrilen 'Hamlet' ile 'Romeo ve Juliet'tir.

Bu iki eser, 200 yıldır dünyada en çok sahnelenen oyunlar olma özelliğine sahiptir.

'Romeo ve Juliet', sinemaya en fazla uyarlanan oyunudur.

'HAMLET'

1599 - 1601 arasında yazdı.

Danimarka'da geçen oyunda 'Prens Hamlet'in, kral olan babasını öldürdükten sonra tahta geçen ve annesi Gertrude ile evlenen amcası 'Claudius'tan nasıl intikam aldığını anlatır.

2013 yapımı 'Romeo ve Jüliet'te iki aşığı Leonardo DiCaprio ile Claire Danes canlandırdı.

'ROMEO VE JULIET'

En çok bilinen eserini 1591 - 1596 arasında yazdı.

Kan davalı iki ailenin çocukları olan 'Romeo' ile 'Juliet' birbirlerine âşık olmuşlardır. Rahip 'Lawence', düşman ailelerin barışacaklarını umarak, nikâhlarını kıymıştır. Ancak ailelerinin düşmanlıkları yetmezmiş gibi, rastlantılar da kötü oyunlar oynamaktadır. 'Romeo' bir kavgada istemeyerek birini öldürüp diğer bir şehre sürülmüş, 'Juliet' ise 'Paris' adlı biriyle evlendirilmek istenir. 'Juliet', düğün gecesi 42 saat ölü gibi uyutacak bir ilaç içecek, öldüğü sanılarak mezara konulacak, rahip durumu 'Romeo'ya bildirecektir. 'Romeo' da 'Juliet'i alıp kaçıracaktır. Fakat 'Juliet'in bu planı hazin bir sonla biter.

ESERLERİ

Oyun: 38

Sone: 154

Şiir: 2

Eşi

Anne Hathaway

Çocukları

Susanna Hall

Hamnet Shakespeare

Judith Quiney

ÖZLÜ SÖZLERİNDEN SEÇMELER

1- En ölümcül sürgün, sevdiklerinizden ayrı kalmaktır.

2- Sesini değil, sözünü yükseltmeli insan. Çünkü gök gürültüleri değil, yağmurlardır yaprakları yaşatan.

3- Güven ruh gibidir, terk ettiği bedene asla geri dönmez.

4- Düşüncelerin neyse hayatın da odur. Hayatın gidişini değiştirmek istiyorsan düşüncelerini değiştir.

5- Yiğitlik intikam kazanmakta değil, tahammül göstermektedir.

6- Hiç bir güzel kadın yoktur ki, aynanın karşısına geçip sırıtıp durmasın.

7- Sahip olmadıklarına ulaşmak için çabalarken, sahip olduklarını unuttuğun için mutsuzsun.

8- Yağmuru seviyorum diyorsun, yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun. Güneşi seviyorum diyorsun, güneş açınca gölgeye kaçıyorsun. Rüzgarı seviyorum diyorsun, rüzgar çıkınca pencereni kapatıyorsun. İşte, bunun için korkuyorum, beni de sevdiğini söylüyorsun.

9- Erkekler mi daha akıllıdır kadınlar mı? Elbette ki kadınlar; çünkü bacağı güzel diye, hiçbir kadın askıntı olmaz bir erkeğe.

10- Bir ulusun türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür.

SONE 75

Bir an sevinç duyarken, korkuyorum sonra hemen,

Haydut yıllar çalar götürür diye hazinemi;

Bir an, baş başa kalmaktan öte bir şey istemezken,

Sonra diyorum ki, alem niye görmesin sevincimi?

Bazen, sana baka baka kendime çektiğim ziyafetle,

Doydum sanırken, bir bakışın açlığıyla ölüyorum sonra,

Senin bana verdiğin ya da verebileceğinden öte,

Ne bir şeyden zevk alıyorum, ne de çabalıyorum almaya.

İşte böyle, her gün hem açlıktan ölüyor, hem tıkanıyorum;

Ya oburca her şeyi yiyorum, ya da hiçbir şeye dokunmuyorum.

Bir teoriye göre William Shakespeare, sadece varlıklı bir tüccardı.

Yazarlıkla, tiyatroyla hiçbir alakası yoktu.

Bu teoriye inananlar, annesinin, babasının, eşinin ve çocuklarının okuma - yazma bilmediğini iddia etti.

Bir yazarın ailesinin okuma - yazma bilmemesinin mümkün olamayacağı için William Shakespeare'in yazar olamayacağını iddia edenler oldu.

Peki o kadar eseri kim yazdı?

İddialara göre o kadar eseri 17. Oxford Kontu Edward de Vere yazdı.

Kont Edward de Vere, çeşitli nedenlerden dolayı kimliğini gizli tutarak eserlerini 'William Shakespeare' takma adıyla yazdı.