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Will Smith'in yüzüne ne oldu? - Magazin haberleri

Will Smith'in yüzüne ne oldu?

Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith, son haliyle çok konuşuldu. Geçtiğimiz gün başrolünde yer aldığı 'Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar'ın (King Richard) Londra'daki prömiyerinde pürüzsüz yüz hatlarıyla dikkat çeken Smith'e hayranları, "Yüzüne ne yaptırdın?" diye sordu

19.11.2021 - 09:45 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Hollywood yıldızı Will Smith, geçtiğimiz haftalarda başrolünde yer aldığı 'Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar'ın (King Richard) Chicago ve Philadelphia kentlerinde düzenlenen galalarına katılmıştı. Son olarak Londra'daki prömiyerde boy gösteren Smith, etkinlikten önce filmin tanıtımını yapmak için 'The One Show' programına video konferans ile bağlandı.

  • Röportaj için bir takım elbise, mor çizgili gömlek giymeyi tercih eden ünlü aktör, kıyafetini desenli kravat ile kombinledi.

  • "YÜZÜNE NE YAPTI?"

    Ancak izleyiciler, 53 yaşındaki yıldızın görünümü ve pürüzsüz yüz hatları karşısında adeta şaşkına döndüler ve birçoğu Twitter'a "Will Smith yüzüne ne yaptı?" diye yazdı.

  • Bir sosyal medya kullanıcısı, "Will Smith'in yüzüne ne oldu?" derken, bir diğeri de "Will Smith, Will Smith'e benzemiyor!" ifadelerini kullandı.

  • Bazıları Smith'in son halini "Robotik" olarak tanımlarken, bazıları da 1990'larda 'The Fresh Prince of Bel-Air'de çıkış yaptığı zamankiyle aynı göründüğünü öne sürdü.

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