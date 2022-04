"King Richard"taki rolüyle ilk Oscar'ını kazanan ünlü oyuncu, yeni projelerden men edildi. Will Smith, dijital projesi "Fast and Loose", "Bad Boys" serisinin dördüncü halkası ve "I am Legend"in devam filmine veda etmek zorunda kaldı.

Smith’in geçtiğimiz sene yayınladığı otobiyografi kitabının film haklarını satın almak için teklif veren iki dev şirket de açık artırmadan geri çekildi.