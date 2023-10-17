Will Smith eşi Jada Pinkett Smith'e yanıt verdi
Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith'in 7 yıldır ayrı yaşadıklarını itiraf etmesinin ardından suskunluğunu bozdu. Bu sözlerin kendisini uyandırdığını ifade eden ünlü oyuncu, "Hayatınızın yarısından fazlasını biriyle birlikte geçirdiğinizde bir tür duygusal körlük oluşuyor" dedi
- 1
1997'de hayatlarını birleştiren Will Smith-Jada Pinkett Smith çifti, geçtiğimiz yıl Oscar törenindeki 'tokat' olayından sonra evlilikleriyle gündeme gelmişti. Jada Pinkett Smith, eşiyle 7 yıldır ayrı yaşadıklarını itiraf etmişti.
- 2
"DENEMEKTEN YORULDUK" DEMİŞTİ
Ünlü oyuncu, kocasıyla evliliklerinin geleceğini hâlâ 'anlamaya' çalıştıklarını dile getirmişti. Pinkett, "Sanırım 2016'ya geldiğimizde denemekten yorulmuştuk. Galiba ikimiz de hâlâ karşımızdaki kişinin nasıl olması gerektiğine dair hayallerimizde takılıp, kalmıştık. Boşanmamız için asla bir neden olmayacağına dair bir söz verdim. 'Her şeyi yoluna koyacağız' dedim" ifadelerini kullandı.
- 3
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Will Smith, ayrı yaşadığı eşinin 25 yıllık evlilikleri hakkındaki açıklamalarının ardından sessizliğini bozdu. Smith, 'New York Times'a gönderdiği e-postada Jada Pinkett Smith'in bu sözlerinin kendisini uyandırdığını söyledi.
Oyuncu, eşinin kendisinin sandığından çok daha dirençli, zeki ve şefkatli olduğunu sözlerine ekledi.
-
- 4
"DUYGUSAL KÖRLÜK OLUŞUYOR"
Smith, "Hayatınızın yarısından fazlasını biriyle birlikte geçirdiğinizde, bir tür duygusal körlük oluşuyor ve onların gizli nüanslarına, ince güzelliklerine karşı duyarlılığınızı çok kolay bir şekilde kaybedebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
- 5
Smith çiftinin evliliklerinden 25 yaşında 'Jaden' adında bir oğlu ve 22 yaşında 'Willow' isimli bir kızı var. Ayrıca Will Smith'in önceki eşinden bir de 30 yaşında 'Trey' adında bir oğlu bulunuyor.
Fotoğraflar: AP