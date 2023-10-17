Will Smith eşi Jada Pinkett Smith'e yanıt verdi

"DENEMEKTEN YORULDUK" DEMİŞTİ



Ünlü oyuncu, kocasıyla evliliklerinin geleceğini hâlâ 'anlamaya' çalıştıklarını dile getirmişti. Pinkett, "Sanırım 2016'ya geldiğimizde denemekten yorulmuştuk. Galiba ikimiz de hâlâ karşımızdaki kişinin nasıl olması gerektiğine dair hayallerimizde takılıp, kalmıştık. Boşanmamız için asla bir neden olmayacağına dair bir söz verdim. 'Her şeyi yoluna koyacağız' dedim" ifadelerini kullandı.