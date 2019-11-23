Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır siklet maçında ABD'li Deontay Wilder, şampiyonluk unvanını korumak amacıyla Kübalı Luis Ortiz ile karşılaşacak.

ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan MGM Grand Garden Arena'da yarın TSİ 05.00'te başlayacak mücadelede 34 yaşındaki Wilder, Ortiz'i yenerse şampiyonluk unvanını 10. kez korumuş olacak. Böylece unvan koruma sayısında eski yıldız boksörler Mike Tyson, Lennox Lewis ve Joe Frazier'i (9) geride bırakırken, ABD'li efsane Muhammed Ali'yi ise yakalayacak.

Tarihte unvan koruma rekoru ise 25 maçla ABD'li Joe Luis'e ait. Luis'in ardından 20 maçla ABD'li Larry Holmes ve 18 maçla Ukraynalı Wladimir Klitschko geliyor.

Wilder ve Ortiz, 3 Mart 2018 tarihinde New York'taki Barclays Center'da karşılaşmış ve Wilder, çok zorlanmasına rağmen rakibini 10. rauntta nakavt ederek mücadeleyi kazanmıştı.

Kariyerinde henüz yenilgisi olmayan Wilder'in, 42 maçta 40'ı nakavt olmak üzere 41 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. 40 yaşındaki Ortiz'in ise 26'sı nakavt olmak üzere 31 galibiyet ve Wilder'dan aldığı 1 yenilgisi bulunuyor.

Koltuk biletleri 103 (590 TL) ile 4700 dolar (26.700 TL) arası fiyatlarla alıcı bulan maçı, ABD'de canlı olarak ekran başından takip etmek için 75 dolar (525 TL ) ödenmesi gerekiyor.

MGM Grand Garden Arena'da, Wilder-Ortiz maçının yanı sıra WBA süper tüy sıklette Meksikalı Leo Santa Cruz ile ABD'li Miguel Flores arasında da unvan mücadelesi yaşanacak.