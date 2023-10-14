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Tarihi milattan öncesine kadar uzanan, insan eliyle inşa edilen ve dünyanın kabul gördüğü 7 harika bulunuyor. Keops Piramidi, Babil'in Asma Bahçeleri, Efes Artemis Tapınağı, Zeus Heykeli, Halikarnas Mozolesi, Rodos Heykeli ve İskenderiye Feneri 'antik' dünyanın 7 harikası!

Ancak seyahat sigortası firması AllClear, Wikipedia sayfa görüntüleme sayısından yola çıkarak dünyanın en merak edilen simgesel yapılarını mercek altına aldı. Böylelikle de 'Wikipedia' verilerine göre dünyanın 7 harikası ortaya çıkarıldı.

Daily Mail'de yer alan habere göre oluşturulan harita sayesinde dünyanın en çok ‘araştırılan’ turistik yerleri ortaya koyuldu.

Çalışma için dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce yapıdan bir liste hazırlandı.

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Araştırmayla ilgili "Wikipedia insanların bir şeyler öğrenmek ve bilgi toplamak için sıklıkla başvurduğu bir yer olması nedeniyle en çok ilgi gören yerleri tespit etmeye yardımcı olan mükemmel bir veri kaynağı" denildi.

Öte yandan oluşturulan haritada, dünyanın 7 harikasında olduğu gibi yalnızca insan eliyle yapılmış yapılar bulunmuyor.

En popüler simge yapılar arasında 32 kültürel ve tarihi alan, 32 park ve rezerv, 26 antik kalıntı, 20 dağ ve volkan, 17 su kütlesi, 15 dini simge, 9 ada, 7 modern mimari alan ve 2 çöl yer alıyor.

FRANSA DENİNCE AKLA ORASI GELİYOR Avrupa kıtasına bakıldığında; Eyfel Kulesi 17 milyon görüntülenme alarak Fransa'nın simgeleri arasında ilk sırada.

ANTONI GAUDI'NİN BİTMEYEN KİLİSESİ: SAGRADA FAMILIA İspanya’nın en popüler harikası ise 11 milyon görüntülenmeyle Antoni Gaudi'nin Sagrada Familia bazilikası. İrlanda'da Moher Kayalıkları, İtalya'da Kolezyum ve Yunanistan’da Akropolis de en çok araştıran simgelerden…

TÜRKİYE'DEN AYOSAFYA LİSTEDE Türkiye'nin en çok araştırılan simgesi ise Ayasofya Camii... Diğer yerlere gelecek olursak; Kuzey ve Orta Amerika'da; Kanada'daki Niagara Şelalesi 8.7 milyon görüntülenme aldı.

MEKSİKA'NIN MAYA PİRAMİDİ OLDUKÇA POPÜLER Maya piramidi Chichen Itza Meksika'da 6.9 milyon görüntülenmeyle bir numara oldu. REKLAM Güney Amerika'da Kurtarıcı İsa Anıtı 6.8 milyon sayfa görüntülemeyle Brezilya'da ilk sırada yer alırken, Peru'daki Machu Picchu 14 milyon kez görüntülendi. Okyanusya'daki Yeni Zelanda’da Milford Sound 649 bin, Fiji'de Mamanuca Adaları 448 bin görüntülenme aldı.

SIRA DIŞI DENİZANASI GÖLÜ Listeye giren en sıra dışı yerlerden biri, ada Palau'da bulunan Denizanası Gölü… Gölden görüntüler ürkütse de göldeki denizanalarının iğnesi yok. Asya kıtasındaki Hindistan'da Tac Mahal 28 milyon görüntülenme aldı. Nepal'deki Everest Dağı 22 milyon kez Wikipedia’da aratıldı. Kamboçya'da Angkor Wat 9 milyon, Çin'deki Çin Seddi 17 milyon görüntülenme elde etti. Kuzey ve Güney Kore arasındaki tampon bölge olan 'Askerden Arındırılmış Bölge' de listede bulunuyor. Dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa, 23 milyon görüntülenmeyle Dubai'de bir numara oldu. Afrika'nın en büyük doğa alanlarından biri olan Kruger Ulusal Parkı 1.6 milyon, Tanzanya'daki, Kilimanjaro Dağı 7.5 milyon görüntülenme aldı Yapılan çalışmayla son 5 yıl içinde Wikipedia'da en çok sayfa görüntülemesi alan simge yapılardan yola çıkılarak 'dünyanın yeni 7 harikası' da sıralandı.

1- TAC MAHAL, HİNDİSTAN (28 MİLYON GÖRÜNTÜLENME) Hindistan'ın Agra kentinde bulunan anıt mezar Tac Mahal, 1600'lü yıllarda Babür İmparatoru Şah Cihan'ın eşi Mümtaz Mahal için bir anıt olarak inşa edildi. Hindistan denildiğinde birçok kişinin aklına gelen sembol yapı günümüzde oldukça popüler. Anıt, 1983'ten bu yana UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

2- BURJ KHALIFA, DUBAİ (23 MİLYON GÖRÜNTÜLENME) Listenin ikinci sırada dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa (Burç Halife) yer alıyor. Dubai AVM'nin hemen yanında yer alan 828 metre yüksekliğindeki yapı, 2010 yılında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

3- EVEREST DAĞI, NEPAL (22 MİLYON GÖRÜNTÜLENME) Dünyanın en yüksek dağı olan Nepal'deki Everest Dağı listenin üçüncü sırasındaki 'dünya harikası' ve aynı zamanda listeye giren tek insan yapımı olmayan simge. Dünyanın deniz seviyesi üzerindeki en yüksek dağı (8 bin 848 metre) olan Everest Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi arasındaki sınırda yer alıyor. Öte yandan Nepal hükümetinin bu yıl 470 dağcıya zirve tırmanışı için izin verdiğini hatırlatalım.

4- ÖZGÜRLÜK HEYKELİ, ABD (19 MİLYON GÖRÜNTÜLENME) Özgürlük Heykeli ya da resmi adıyla 'Dünyayı Aydınlatan Özgürlük', ABD'nin New York şehrindeki Liberty adası üzerine 1886 yılında inşa edildi. ABD'nin simgesi haline gelen yapı ABD'nin kuruluşunun 100.yılında, Fransa tarafından hediye edilmişti. Heykeldeki kadın figürü Roma özgürlük tanrıçası Libertas... Heykelin başındaki tacın 7 ucu 7 kıtayı ve 7 denizi simgeliyor. Özgürlük Heykeli, 1984'ten beri UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.

5- ÇİN SEDDİ, ÇİN (17.4 MİLYON GÖRÜNTÜLENME) Dünyanın insan eliyle yapılmış en uzun savunma duvarı kabul edilen Çin Seddi, görkemi ve ihtişamıyla tarihe meydan okuyor. Bohay Körfezi'nden Gobi Çölü'ne dağlar ve vadiler üzerinden kıvrılarak uzanan Çin Seddi, 1987'de de UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Çin Seddi, 2 bin yılı aşan geçmişiyle ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkartıyor.

6- EYFEL KULESİ, FRANSA (17 MİLYON GÖRÜNTÜLENME) Dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alan Paris'in sembolü Eyfel Kulesi, Fransa'da en çok aratılan yerler arasında bulunuyor. Eyfel Kulesi, Seine Nehri kıyısındaki Champ de Mars Meydanı'na Fransız Devrimi'nin 100. yıl kutlamaları anısına 1887-1889 yılları arasında inşa edildi. İsmini, inşa ettiren Fransız mimar Gustave Eiffel'den alan kulenin yapımında tam 7 bin 300 ton çelik harcandığı belirtiliyor.

7- MACHU PICCHU, PERU (14 MİLYON GÖRÜNTÜLENME) Tarihin en gizemli medeniyetlerinden biri olan 'İnkalar'ın zamana meydan okuyan yerleşim yeri listede 7. sırada bulunuyor. Çevresinin sık ormanlarla kaplı olması nedeniyle yıllar boyunca gizli kalan kent, ABD'li tarihçi Hiram Bingham tarafından bir çiftçinin yardımıyla bulundu. Güney Amerika'nın en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Machu Picchu, 200'den fazla merdiven sistemiyle birbirine bağlı taş yapıları ve basamaklarıyla her yıl turist akınına uğruyor. Not: İsviçre'de bir organizasyon tarafından cep telefonu ve internet aracılığıyla yapılan bir oylama sonucunda, antik dünyanın 7 harikasına alternatif olarak, dünyanın yeni 7 harikası 2007 tarihinde açıklanmıştı. Bu harikalar ise şu şekilde: Çin Seddi, Tac Mahal, Kolezyum, Chichen Itza, Machu Picchu, Kurtarıcı İsa Heykeli, Petra *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.