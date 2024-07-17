Whoopi Goldberg'den yıllar sonra itiraf: Annemin küllerini tema parka savurdum

"AYDA BİR KEZ KÜL ATIYORLAR"

Disney, herhangi bir tema parkına kül saçmanın sakıncalı olduğunu her fırsatta açıklıyor. Disney sorumluları, 2018'de Wall Street Journal gazetesine yaptıkları açıklamada, bunun aslında ayda en az bir kez olmak üzere oldukça sık gerçekleşen bir şey olduğunu söyledi.