Whoopi Goldberg'den yıllar sonra itiraf: Annemin küllerini tema parka savurdum
Ünlü oyuncu Whoopi Goldberg, annesinin 2010 yılında vefat etmesinden sonra küllerini Disneyland tema parkına saçtığını itiraf etti
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Ünlü oyuncu Whoopi Goldberg, yıllar önce Disneyland'e yaptığı bir gezi sırasındaki uygunsuz davranışını anlattı. 68 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu 'Late Night with Seth Meyers' programında, annesi Emma Harris'in 2010 yılında vefat etmesinden sonra küllerini Disneyland tema parkına saçtığını itiraf etti.
"Kimse bunu yapmamalı. Yapmayın!" diyen Goldberg, "Annem Disneyland'i severdi ve biz de onu Disneyland'e götürdük" şeklinde konuştu.
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Goldberg, Disney'e itirafta bulunarak ne yaptığını açıkladığını söyleyerek, "Aslında tehlikeli bir şey yapmadığımdan emin olmak istedim, çünkü bu aklıma gelmemişti. Ama küllerin ortalıkta uçuşmasını istememelerinin bir nedeni var" dedi.
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"AYDA BİR KEZ KÜL ATIYORLAR"
Disney, herhangi bir tema parkına kül saçmanın sakıncalı olduğunu her fırsatta açıklıyor. Disney sorumluları, 2018'de Wall Street Journal gazetesine yaptıkları açıklamada, bunun aslında ayda en az bir kez olmak üzere oldukça sık gerçekleşen bir şey olduğunu söyledi.
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ÖZEL TEMİZLİK YAPILIYOR
Tema parka kül atıldığında teknik zorluklar nedeniyle oyuncaklar durduruluyor. Bunun nedeni, aslında ultra ince bir elektrikli süpürge kullanılarak partikül emici filtre ile kül temizliği yapmak zorunda kalmaları.
Disneyland tema parkında yenileme sürecinden geçen Perili Köşk, kül atılması konusunda popüler bir yer olarak biliniyor.