Whatsapp bu telefonlarda kullanılmayacak! İşte Mayıs itibarıyla Whatsapp'ın desteklemeyeceği telefon modelleri
Whatsapp, iOS'un bazı sürümlerini desteklemeyeceğini açıkladı. Söz konusunda sürümlerde Whatsapp'ın istediği performansta çalışmaması nedeniyle bu kararı alan Meta, kullanıcıları ilgilendiren tarihi de paylaştı. Peki, Whatsapp hangi telefonlarda kullanılmayacak? İşte, detaylar...
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Tüm dünyada ve özellikle Türkiye'de kullanılan Whatsapp uygulaması artık bazı telefon modellerini desteklemeyeceğini açıkladı. iOS sürümü kullananları doğrudan ilgilendiren bu karara göre; bu zamana kadar iOS 12 üzeri telefonları destekleyen Meta, bazı modellerden çekilmeye karar verdi. Peki, Whatsapp hangi telefonlarda kullanılmayacak?
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WHATSAPP HANGİ SÜRÜMÜ DESTEKLEMEYECEK?
Whatsapp'tan yapılan açıklamaya göre; 5 Mayıs 2025 itibarıyla yalnızca iOS 15.1 ve daha yeni iOS sürümleri desteklenecek. Diğer sürümleri kulananlar artık Whatsapp uygulamasına giriş yapamayacak.
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WHATSAPP UYGULAMASININ KULLANILMAYACAĞI TELEFON MODELLERİ LİSTESİ 2025
1. iPhone 6
En fazla iOS 12.5.7’ye kadar güncellenebiliyor. Dolayısıyla WhatsApp desteği 5 Mayıs 2025 itibarıyla sona erecek.
2. iPhone 6 Plus
En fazla iOS 12.5.7’ye kadar destekliyor. Aynı şekilde destek dışı kalacak.
3. iPhone 5s
En fazla iOS 12.5.7’ye kadar güncelleniyor. Zaten uzun süredir çoğu uygulamadan destek almıyor.
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iPhone 6s ve 6s Plus
iOS 15’e kadar güncelleme alabiliyorlar, ama iOS 15.1’e değil.
(Burada bazı karışıklıklar oluyor çünkü iOS 15.1'e geçebilen cihazlar da var. Bu nedenle, eğer cihazda iOS 15.1'e yükseltme yapılamıyorsa, WhatsApp çalışmayacak.
5. iPhone SE (1. nesil) – (2016 modeli)
Genellikle iOS 15’e kadar güncelleme aldı, ama bazı modeller 15.1’e kadar çıkamıyor. Eğer cihaz 15.1'e yükseltilemiyorsa, destek sona erer.