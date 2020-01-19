WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta fotoğraf ve video neden gönderilemiyor? Soruları kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. İşte 19 Ocak WhatsApp son durum haberleri...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp çöktü mü merak konusu oldu. Konuyla ilgili ise henüz yetkililerden bir açıklama gelmedi. WhatsApp'a ulaşım sorunu özellikle; İngiltere, Fransa, İspanya'da görülüyor.

WHATSAPP'TA FOTOĞRAF VE VİDEO NEDEN GÖNDERİLEMİYOR?

Dünyaca popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kullanıcılar fotoğraf ve video gönderemiyor. WhatsApp'ta yaşanan bu olumsuz olayın ardından kullanıcılar sosyal medya uygulması Twitter'da sorunları dile getirdi.