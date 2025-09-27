Habertürk
        West Ham'da Espirito Santo dönemi

        West Ham'da Espirito Santo dönemi

        İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da Graham Potter'dan boşalan teknik direktörlük görevine Nuno Espirito Santo getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 17:56 Güncelleme: 27.09.2025 - 17:56
        West Ham'da Espirito Santo dönemi
        İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Graham Potter'ı görevden aldıktan sonra eski Nottingham Forest Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo'yu takımın başına getirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "West Ham United, Nuno Espirito Santo'nun kulübün yeni teknik direktörü olmasından mutluluk duyuyor. Nuno ile 3 yıllık sözleşme imzalandı ve pazartesi akşamı Premier Lig'de Everton deplasmanında ilk maçına çıkacak." denildi.

        West Ham United, bugün teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Ocak ayında Julen Lopetegui'nin yerine göreve gelen ve 2,5 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz teknik adam, 25 maçta 6 galibiyet elde etti.

