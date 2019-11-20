FOX Sports'ta, Ajax'tan eski takım arkadaşı Kenneth Perez ile söyleşi yapan Sneijder, kendisini Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile kıyasladı.

Perez, Sneijder'a neden Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede olamadığını sordu. Sneijder ise "Kendimi yüzde 100 verseydim Cristiano ve Messi ile aynı konumda olurdum, bunu biliyorum. Ancak ben bunu istemedim. Pişman değilim. Çünkü, istemediğim için olmadı, başaramadım." şeklinde yanıt verdi.

2010 senesinde kariyerinin zirvesini yaşayan Hollandalı efsane, ülkesiyle Dünya Kupası ikinciliğinin yanı sıra Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Sneijder yıl Ballon d'Or'a aday gösterilmiş ancak ödülü Messi kazanmıştı.

Geçtiğimiz yaz futbolu bırakan Sneijder, 2013-17 yılları arasında Süper Lig'de 4,5 sezon Galatasaray forması giymişti.