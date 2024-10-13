Werder Bremen'den Derrick Köhn açıklaması!

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Werder Bremen yöneticisi Peter Niemeyer, Galatasaray'dan kiraladıkları Derrick Köhn için açıklamalar yaptı.

"Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonu kullanılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Niemeyer, "Derrick Köhn, şu ana kadar beklentilerimizi karşılamayı başardı." dedi.

"KARARI SEZON SONU VERECEĞİZ" Ekonomik durumu göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirten Peter, "Şimdi bunu düşünmenin zamanı değil, çünkü ekonomik durumumuzu her zaman göz önüne almalıyız. Bunun kararını sezon sonu vereceğiz." diye konuştu.