Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Wednesday öncesinde Addams Ailesi: 1960'lardan bugüne gelen fenomene yakından bakalım!

        Wednesday öncesinde Addams Ailesi: 1960'lardan bugüne gelen fenomene yakından bakalım!

        Addams Ailesi, 60 yılı aşkın süredir ekranlarda ve beyaz perdede yaşamaya devam eden ender popüler kültür ikonlarından biri. İlk olarak 1938'de karikatür olarak doğan bu gotik ve sıra dışı aile, her dönem yeni uyarlamalarla izleyicileri büyülemeyi başardı. Netflix'in "Wednesday" dizisinin ikinci sezonu yoldayken, Addams Ailesi'nin uzun soluklu hikâyesine bir zaman yolculuğu yapıyoruz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 07:30 Güncelleme: 15.08.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kara mizahın en sevilen yüzü, gotik atmosferin vazgeçilmez ismi: Addams Ailesi. 1960’lardan bugüne uzanan onlarca dizi, film ve animasyonla bu eksantrik aile, kuşaklar boyu izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Şimdi, Wednesday’in yeni sezon heyecanı yaklaşırken, Addams Ailesi’nin ekranlardaki evrimini adım adım hatırlama zamanı.

        • 2

          BAŞLANGIÇ: 1938’DEN TV EKRANLARINA

          Karikatürist Charles Addams’ın 1938’de yarattığı Addams Ailesi, gotik estetiği ve kara mizahıyla popüler kültürde eşine az rastlanır bir yer edindi. Önce dergi sayfalarında tanınan aile, 1964’te televizyona adım atarak tüm dünyanın gönlünü kazandı. Gomez, Morticia, Wednesday, Pugsley ve diğer karakterler kısa sürede ikonik hale geldi.

        • 3

          1964–1966: İLK CANLI AKSİYON DİZİ

          ABC’nin iki sezon süren “The Addams Family” dizisi, kara mizahı aile sıcaklığıyla harmanladı. Vic Mizzy’nin parmak şıklatma efektli tema müziği, karakterlerle birlikte hafızalara kazındı. Dizideki kadro, sonraki tüm uyarlamalara ilham verdi.

        • 4

          1972–1973: ANİMASYONUN DOĞUŞU

          Aile, 1972’de Scooby-Doo ile özel bir bölümde buluşarak animasyona adım attı. Ertesi yıl Hanna-Barbera, ilk tam animasyon diziyi başlattı. Ancak “Creepy Camper” adlı karavanla yollara çıkan aile konsepti izleyiciyle pek uyuşmadı ve dizi yalnızca 16 bölüm sürdü.

        • 5

          1977: HALLOWEEN BULUŞMASI

          NBC’nin “Halloween with the New Addams Family” özel filmi, orijinal kadroyu son kez bir araya getirdi. 1991’e kadar canlı aksiyon formatında yeni bir yapım gelmedi.

        • 6

          1991–1993: SİNEMA ÇAĞI

          Barry Sonnenfeld’in 1991 tarihli “The Addams Family” filmi, Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd ve Christina Ricci’li kadrosuyla büyük yankı uyandırdı.

        • 7

          30 milyon dolarlık bütçesine karşılık 191,5 milyon dolar kazandı. 1993’teki devam filmi “Addams Family Values”, eleştirmenlerden daha yüksek puan alsa da gişede ilk filmin gerisinde kaldı.

        • 8

          1998–1999: YENİ DENEMELER

          Tim Curry ve Daryl Hannah’nın rol aldığı “Addams Family Reunion” TV filmi, eleştirmenlerce beğenilmedi. Ardından “The New Addams Family” dizisi geldi, ancak tek sezon sürdü.

        • 9

          2019–2021: ANİMASYON SİNEMA DÖNEMİ

          Oscar Isaac ve Charlize Theron’un seslendirdiği 2019 yapımı animasyon film, 203,7 milyon dolarlık gişe başarısı elde etti. 2021’de gelen devam filmi ise düşük puanlar ve sınırlı ilgi gördü.

        • 10

          2022: WEDNESDAY FENOMENİ

          Tim Burton imzalı Netflix dizisi “Wednesday”, Jenna Ortega’nın performansıyla kısa sürede kült haline geldi.

        • 11

          Sekiz bölümlük ilk sezon, Emmy ödülleri ve Altın Küre adaylıkları topladı. Christina Ricci’nin de farklı bir rolle dönüşü, nostalji ile yenilik arasında köprü kurdu.

          Fotoğraf kaynak: IMDb

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        70 km hızla esecek! 13 kent için "sarı" alarm: Fırtına!
        70 km hızla esecek! 13 kent için "sarı" alarm: Fırtına!
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        Nobel ödüllü isimlerden İsrail'e Gazze mektubu
        Nobel ödüllü isimlerden İsrail'e Gazze mektubu
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        Habertürk Anasayfa