'We Are One' Film Festivali başlayor

Berlin, Cannes, Venedik, Sundance, Toronto, New York, Tribeca, BFI London, Karlovy Vary, Locarno gibi dünyanın en önemli 21 film festivalinin bir araya gelerek hazırladığı online film festivali We Are One: A Global Film Festival bugün başlıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kültür sanat etkinliği gibi iptal edilen film festivalleri, seyirciyle buluşmak için harekete geçti. Aralarından Berlin, Venedik, Cannes, Tribeca, Toronto, BFI London gibi film festivallerinin de olduğu 21 festival bir araya gelerek oluşturduğu We Are One: A Global Film Festivali bugün sinema severlerle buluşuyor.

10 gün boyunca YouTube üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilecek festivalde, yüzden fazla film sinemaseverler ile buluşacak. Bu filmlerin 13’ü dünya prömiyerini We Are One: A Global Film Festival’de yaparken, 31 film online prömiyerlerini festivalde gerçekleştirecek.

Beş film ise ülkeleri dışındaki uluslararası prömiyerlerini festivalde yapacak. 35 ülkeden filmin yer alacağı festivalin programında 23 kurmaca, 8 belgesel uzun metraj ve 57 kurmaca, 15 belgesel kısa film yer alıyor.

Yüzden fazla filmin gösterileceği festivalde Bong Joon-ho, Francis Ford Coppola, Jane Campion, Guillermo del Toro ve Claire Denis gibi isimlerle gerçekleştirilen söyleşiler de yer alacak.

Festivali takip edecek olan izleyiciler Dünya Sağlık Örgütü’ne ve küresel bölgelerdeki yerel kuruluşlara bağış yapması için teşvik edilecek. Festival süresince toplanan tüm fonlar, koronavirüs için yardım toplayan kuruluşlara bağışlanacak.

FESTİVALİ BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ