Washington'da polislere silahlı saldırı: 3 yaralı

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ABD'nin başkenti Washington'da üç polis memurunun vurulduğu ve yaralarının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Metropolitan Polis Departmanı, polis memurlarının sabah 8:30 sularında başkentin güneydoğusunda vurulduğunu belirtti.

Polis teşkilatı, üç üyesinin bir şüpheli tarafından vurulduğunu ve bölge hastanesine kaldırıldıklarını söyledi.

Çatışmanın yaşandığı sabah saatlerinde bölgede birçok yol trafiğe kapatıldı.

Olay, Columbia Bölgesi'nde başta cinayet ve araba kaçırma olayları olmak üzere şiddet içeren suçlarda keskin bir artışla mücadele edilen bir dönemde meydana geldi.