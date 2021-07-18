Washington'da beyzbol maçı sırasında silah sesleri

Başkentteki Ulusal Park Stadyumu'nda oynanan beyzbol maçında dışarıda duyulan silah sesleri korkuttu.

Sahadaki oyuncular oyunu bırakıp soyunma odalarına koşarken, tribünlerdeki seyirciler ise kendilerini dışarıya atmaya çalıştı.

Silah seslerinin duyulduğu stadyum dışındaki noktaya ulaşan polis, olay yerinde 1'i kadın, 3 kişiyi yaralı olarak bulduğunu açıkladı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın soruşturulduğu bilgisi paylaşıldı.