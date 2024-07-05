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        Haberler Dünya Washington Büyükelçisi Sedat Önal ABD Başkanı Biden'a güven mektubunu sundu | Dış Haberler

        Washington Büyükelçisi Sedat Önal ABD Başkanı Biden'a güven mektubunu sundu

        Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak atanan Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, ABD Başkanı Joe Biden'a güven mektubunu sundu. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:04
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        Washington Büyükelçisi güven mektubunu sundu
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        Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak atanan Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, ABD Başkanı Joe Biden'a güven mektubunu sundu.

        Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Sedat Önal, 17 Haziran 2024'te Beyaz Saray'da güven mektubunu ABD Başkanı Joe Biden'a sundu" denildi.

        Törende Büyükelçi Önal'a eşi Figen Önal da eşlik etti.

        ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği ise sosyal medya hesabından, "Büyükelçi Sedat Önal'a yeni görevinde başarılar dileriz. Hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

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        #ABD
        #Sedat Önal
        #joe biden
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