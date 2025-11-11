Habertürk
        Wanda Nara'dan Johnny Depp'li gönderme

        Wanda Nara, sunduğu programın dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ile bir araya geldiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Hatırlanacağı üzere eski eşi Mauro Icardi, daha önce Nara'ya gönderme yapmak için Depp'in fotoğraflarını kullanmıştı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 22:12 Güncelleme: 11.11.2025 - 22:12
        Wanda Nara'dan Icardi'ye karşılık
        Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile mart ayında olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara, sosyal medya hesabından dikkat çeken yeni bir paylaşım daha yaptı.

        İkili, geçmişte ihanet iddiaları ve anlaşmazlıklar nedeniyle oldukça çalkantılı bir boşanma süreci yaşamış ve kızlarının velayeti konusunda sık sık karşı karşıya gelmişti.

        Ayrılıklarının ardından her iki taraf da aşk hayatlarına devam etti. Nara, bir süre rapçi L-Gante ile ilişki yaşamış, daha sonra dostane şekilde ayrıldıklarını açıklamıştı. Şu sıralar Nara, Martin Migueles ile aşk yaşıyor.

        Mauro Icardi ise Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suárez ile birlikte ve ilişkilerini gözler önünde yaşamaya devam ediyor.

        Hatırlanacağı üzere, eski eşler zaman zaman sosyal medyadan birbirlerine gönderme yapmaktan çekinmiyor. Icardi, Nara’ya gönderme yapmak için daha önce Johnny Depp ile ilgili paylaşımlar yapmıştı.

        Son olarak Nara, sunduğu bir programın ardından ABD’li ünlü oyuncu Johnny Depp ile bir araya geldiği bazı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Ünlü isim paylaşımına, "Kanaldaki sıradan bir gün… Johnny Depp, nazik sözlerin için teşekkür ederim" notunu düştü.

