Wanda Nara pozlarıyla ağızları açık bıraktı! Ünlü isme rekor beğeni geldi!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem oldu. Ünlü sunucunun yatakta verdiği pozlarına sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Mauro Icardi, Galatasaray'da sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelirken, Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı.
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Mauro Icardi ile bir küs bir barışık devam eden ilişkisini son dönemde rayına oturtan ve Galatasaray taraftarının "Yenge" diye hitap ettiği ünlü sunucu Wanda Nara, son paylaşımları ile ortalığı karıştırdı.
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Instagram hesabında 16.8 milyon takipçisi olan Wanda Nara'nın cesur pozlarına sevenlerinden 598 binin üzerinde beğeni ve 6500'den fazla yorum geldi.
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Galatasaray'ın taraftarları Wanda Nara'nın gönderilerinin altına: "Yengemiz", "Icardi'mizin aşkı", "Yengelerin yengesi", "Icardi abimize ayıp olur bakmayın", "Kahverengi saç çok yakışıyor yenge" gibi yorumlar yaptı.
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İşte Wanda Nara'nın son pozları...
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