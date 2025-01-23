Wanda Nara ile L - Gante barıştı

Mauro Icardi ile boşanma davası sürerken, rapçi L - Gante ile birliktelik yaşayan Wanda Nara, 6 Ocak'ta sevgilisinden ayrıldığını duyurmuştu. Nara; "Yollarımız birbirimizi kollamak ve işimize ve ailemize odaklanmak için ayrılıyor. Karmaşık ve acı dolu adli durumum bu kararı almamı sağladı, bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanım tamamen onlara bağlı" demişti.