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        Wanda Nara için korkutan iddia!

        Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sağlık durumu hakkında Arjantin basınında yer alan bir iddia herkesi korkuttu. Arjantin'de gündem olan haberle ilgili Wanda Nara'nın babasından açıklama geldi.

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 11:12
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          Arjantin basınında, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Wanda Nara hakkında korkutan bir iddia ortaya atıldı.

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          Arjantinli gazeteci Jorge Lanata, Radio Mitre’de yayınlanan bir programda, Nara’nın lösemi hastalığına yakalandığını iddia etti.

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          Haberde, bu bilginin Nara’nın yakını olduğu öne sürülen 3 kişi tarafından doğrulandığı belirtildi.

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          Arjantinli gazeteci, geçtiğimiz çarşamba günü karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Wanda Nara'nın sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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          "Artık kamuya mal olmuş ama hala gizli olan hastalığın kesin teşhisi için ilik biyopsisi yapılacak.

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          Wanda’nın yakınlarından birkaçı, lösemi tedavisinde uzmanlaşmış Fundaleu merkeziyle iletişime geçti."

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          Gossipeame adlı internet sitesinin sosyal medya hesabında ise konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

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          "Wanda, şiddetli karın ağrısı nedeniyle Los Arcos’a getirildi, kan testlerinin sonuçları oldukça kötüydü ve tekrarlanması gerekiyordu. Mauro Icardi, çok endişeli bir şekilde onun yanındaydı…"

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          BABASINDAN AÇIKLAMA: RUTİN KONTROL

          Şu anda resmi açıklama yapan tek kişi, Nara’nın babası Andres Nara oldu.

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          Andres Nara, kızının "rutin kontrol için, kendini kötü hissettiği ve durumunu bilmek istediği için" hastaneye gittiğini ve taburcu olduğunu belirtti.

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