Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Wanda Nara'dan, Mauro Icardi'ye: Kendi çocuklarının babası olmakla ilgilen - Magazin haberleri

        Wanda Nara'dan, Mauro Icardi'ye: Kendi çocuklarının babası olmakla ilgilen

        Wanda Nara, eski eşi Mauro Icardi'yi kızlarının haklarını vermemekle suçladı. Nara, sosyal medya paylaşımında Icardi'nin kendisini sürekli kontrol ettiğini ve seyahatleriyle ilgilendiğini öne sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 21:30 Güncelleme: 20.08.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kendi çocuklarının babası olmakla ilgilen"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mauro Icardi ile 21 Mart’ta sonlandırdığı tartışmalı evliliğinin ardından, kızlarının velayeti konusunda sık sık karşı karşıya gelen Wanda Nara, sosyal medya hesabından eski eşine göndermelerde bulunmaya devam ediyor.

        Wanda Nara'nın son paylaşımlarına göre, Mauro Icardi kızlarının yasal haklarını yerine getirmiyor. Nara, ayrıca Icardi'nin kendisini sürekli kontrol etmeye çalıştığını ve çıktığı seyahatlerle aşırı derecede ilgilendiğini iddia etti.

        Wanda Nara paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Her gece ne yaptığımı öğrenmek için hikâyelerimi izlemektense, çalışmak çok daha onurlu. Sen yerine getirmezken, ben her şeyi çalışarak ödüyorum. Belki kızlarının haklarını yerine getirmeye başladığında daha az çalışabilirim. Seyahatlerimle bu kadar ilgileniyorsan, kendi çocuklarının babası olmakla ilgilen. Üç gün önce telefonda konuştuğumuzda bunu bana söylemedin. Şimdi kayıtları inceliyorum. Açık olmaktan ve doğrudan konuşmaktan hoşlanırım."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Habertürk Anasayfa