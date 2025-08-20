Wanda Nara'dan, Mauro Icardi'ye: Kendi çocuklarının babası olmakla ilgilen

Mauro Icardi ile 21 Mart’ta sonlandırdığı tartışmalı evliliğinin ardından, kızlarının velayeti konusunda sık sık karşı karşıya gelen Wanda Nara, sosyal medya hesabından eski eşine göndermelerde bulunmaya devam ediyor.

Wanda Nara'nın son paylaşımlarına göre, Mauro Icardi kızlarının yasal haklarını yerine getirmiyor. Nara, ayrıca Icardi'nin kendisini sürekli kontrol etmeye çalıştığını ve çıktığı seyahatlerle aşırı derecede ilgilendiğini iddia etti.

Wanda Nara paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Her gece ne yaptığımı öğrenmek için hikâyelerimi izlemektense, çalışmak çok daha onurlu. Sen yerine getirmezken, ben her şeyi çalışarak ödüyorum. Belki kızlarının haklarını yerine getirmeye başladığında daha az çalışabilirim. Seyahatlerimle bu kadar ilgileniyorsan, kendi çocuklarının babası olmakla ilgilen. Üç gün önce telefonda konuştuğumuzda bunu bana söylemedin. Şimdi kayıtları inceliyorum. Açık olmaktan ve doğrudan konuşmaktan hoşlanırım."