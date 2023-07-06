Wagner krizinin ardından gelişmeler sürüyor

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Rus paralı asker grubu, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bir günde çözülen krizin ardından gelişmeler sürüyor...

SİLAHLAR VE 10 MİLYAR RUBLE PRİGOJİN'E İADE EDİLDİ

Progojin, St. Petersburg'daki PMC Wagner Center'da ve Patriot medya grubunun ofisinde yapılan aramalar sırasında düzenlediği isyan gününde ele geçirilen silahları iade etti. Bir günlük isyanın çözülmesiyle Belarus'a giden Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan aldığı Glock ödüllü tabanca da dahil olmak üzere mülkünü almak için bizzat FSB'nin St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi karargahına geldi.

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ZELENSKI: RUSYA'NIN YARISI WAGNER İSYANINI DESTEKLEDİ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, CNN International'a verdiği özel bir röportajda , Rusya nüfusunun yarısının Wagner isyanı sırasında Prigojin'i desteklediğini ve şimdi Vladimir Putin'in ülkedeki gücünü güçlendirmek için her şeyi yapacağını söyledi. Henüz tamamı yayınlanmayan röportajda Ukrayna istihbaratına göre Zelenski, Kremlin'in durumu analiz ettiğini ve Prigojin'in gücünden ciddi şekilde şüphe etmeye başlayan Rusların önemli bir kısmı tarafından desteklendiğini gördüğünü söyledi. Zelenski aynı röportajda Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma, Rusya'nın güneybatı bölgelerinin bombalanmasına ve diğer konulara değindi. Moskova'nın savaşın gidişatında bir dönüm noktası olması ve hedeflerine ulaşmak için Zaporijya'da provokatif eylemler yapabileceğini söyledi. Zelenski, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın gerekli önlemleri aldığının altını çizdi. REKLAM