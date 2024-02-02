Waffle tarifi, evde kolay ve lezzetli waffle nasıl yapılır?

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Waffle'ın imzaları, 4.000 harften daha uzun bir süre önce, gofretlerin parçalarının taşlar üzerinde pişirildiği ve onun iki tarafı da ısı alacağının ters çevrildiği zaman vardı. Demir Çağı'nda bir zamanlar bu keklerin onun iki tarafında da yaprakları demir tabaklar veya raflar kullanıldı.

Antik Yunan'da, daha sonra Orta Çağ'da, bu keklerin birçok çeşidi yapıldı. Bilinen ilk waffle 14. yüzyılın sonlarında yapılmıştı, ancak hiçbir mayalayıcı madde içermediğinden bu sadece ismen waffle'dı. Bugün waffle olarak satılan şey 15. yüzyılda şekillenmeye başladı, yiyeceklerin standart ızgara deseninde yapıldıkça, sonraki yüzyılda mayalayıcı araçlar çalıştırılmaya başlandı.

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Waffle ilk kez Fransa'da daha sonra Belçika'ya (ve ardından dünyanın geri kalanına) 1725 yılından itibaren yayılmaya ve bilinmeye başlandı. Öncelikle waffle'ın ilhamını arı kovanlarında bulunabilen bal karelerinden ilham alınarak yapıldığı bilinir. Aslında waffle'ın Frenk dilinde “petek” veya “pasta” anlamına gelen “ W afla” ile bağlantılıdır.

Waffle Hamuru Tarifi için gerekli malzemeler;

2 yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çimdik tuz

5 su bardağı un

1 su bardağı süt

1/4 (çeyrek) su bardağı sıvı yağ

Süslemesi için malzemeler;

Çilek

Kivi

Muz

Ananas

Ahududu

Portakal

Sürülebilir çikolata

Çikolatalı sos (üzerine süs yapmak için)

Fındık

Ceviz

Hindistan cevizi

Waffle yapımı birkaç basit adımdan oluşur. Bu adımları takip ederek evde waffle yapabilirsiniz. Öncelikle waffle hamuru yapmak için yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Yumurtanın akını vanilya ile birlikte köpürene kadar mikser yardımıyla çırpın.

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Farklı bir kapta yumurtanın sarısını ve toz şekeri çırpın. Yumurta akıyla vanilya karışımının üzerine farklı kapta hazırladığınız karışımı ve diğer malzemeleri dökün.

Hepsini karıştırın. Hamurun kıvamı yoğunlaşana kadar karıştırma işlemini sürdürün. Sonrasında hamurunuzu waffle makinesine koyun ve pişirin. Pişirme işlemi süresince meyveleri dilediğiniz şekillerde doğrayın. Pişirdiğiniz hamurun yüzeyine, sürülebilir çikolatayı yayın ve meyveleri dizin. Kuru yemişleri ekleyin. Ev yapımı çikolata sosu ile waffle üzerine dilediğiniz gibi desenler çizin. Düz zemine sahip bir tabakla servis edin.

Püf noktalarından biri de Waffle yapımının ilk aşamasını yumurta seçimi oluşturuyor. Kullanılan yumurtaların uygun ağırlıkları 50-60 gramı geçmemeli. Tereyağının ise oda ısısında yumuşatılmış olması ikinci önemli püf noktasıdır. Beyazlatılmış veya esmer şeker kullanmak ise sizin tercihiniz.

Hamura eklenen unun en az bir kez elenmiş olması gerekiyor. Beyaz, tam buğday, tahıllı veya yulaf unu kullanmak sizin tercihiniz. Kabartma tozunu da un ile birlikte elemenizi öneriyoruz.

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Waffle hamuruna eklenen en son malzeme olan sütün de oda ısısında olması gerekiyor. Çırpma işlemini hamurun harcı boza kıvamına gelene kadar sürdürmeniz ise önemli püf noktalardan biri.

Harç karışana ve istediğiniz kıvama gelene kadar karıştırın ancak fazla karıştırmamak en önemli noktalarından biridir.

Çıtır çıtır ve altın renginde Waffle hamuru yapmak için:

180 gr un

190 gr tam yağlı süt

80 gr eritilmiş tereyağı

60 gr şeker

2 yumurta

1 çay kaşığı maya

Vanilya (1 poşet veya 1 yemek kaşığı ekstra)

1 tutam tuz

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Waffle'ları süslemek ve süslemek için:

2 yemek kaşığı fıstık ezmesi + 1/2 muz + 2 kıyılmış ceviz

2 yemek kaşığı Nutella + 1 yemek kıyılmış fındık

Krem şanti + 2 yemek kaşığı ahududu

2 yemek kaşığı yaban mersini + 2 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu

Tüm waffle'lara pudra şekeri

Öncelikle yumurtaların sarılarını beyazlarından ayırın. Yumurta aklarını şekerin yarısı ile sertleşinceye kadar çırpın. Birkaç saniye çırpın. Son olarak yumuşak, topaksız bir karışım elde edene kadar ununu ve elenmiş mayayı ekleyin. Yumurta aklarını azar azar karışıma dökün ve hamurun dağılmaması için bir spatula ile aşağıdan yukarı doğruya karıştırın. Waffle tavasında boşluk bırakmamaya ve aşırı doldurmamaya da dikkat edin.

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