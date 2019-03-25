TRT 1 ekranlarında her Pazartesi yayınlanan Vuslat dizisinin bu akşam yeni bölümü olmayacak. 25 Mart Pazartesi TRT 1 yayın akışı diziseverler tarafından büyük merak konusu oldu. Peki, Vuslat yeni bölüm ne zaman? İşte, dizinin detayları...

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride, Yalçın’a videoyu teslim etmekten son anda vazgeçer. Aziz’in evden taşınma haberi Perihan’ı çileden çıkartır. Kerem ile Sultan fotoğrafta gördükleri kişinin peşine düşerken, Yalçın’ı da beklenmedik bir sürpriz bekler. Kerem, karakola giderek komisere bir teklifte bulunur. Fırat, hastalığı halen devam eden Aneta’yı eve getirir. Eve geri dönen Fırat evle ilgili yaşananların hepsini öğrenir. Perihan, Nehir ile Aziz’in nişanını yapmaya karar verir. Kerem Nehir ile birlikte yeni bir oyun oynar. Şirkette çok ciddi krizleri arka arkaya yaşan Aziz, Salih Baba’yı ziyaret eder.

VUSLAT DİZİSİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

A Milli Takımımız, EURO 2020 elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Moldova ile karşılaşıyor, bu çekişmeli mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor. Türkiye-Moldova maçı Pazartesi günü canlı yayınla TRT1'de...

VUSLAT 12. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aziz ve Feride'nin aşk hikayesini konu alan Vuslat'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı belli oldu. TRT 1 yayın akışında Vuslat'ın 1 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 20.00'da yayınlanması bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (25 MART PAZARTESİ)

04.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.00 Kralın Kızı 'Dizi'

06.05 Yeşil Deniz 'Dizi'

08.55 1'de Bugün

09.05 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

11.45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

13.40 Pelin Çift İle İyi Fikir

15.35 1'de Bugün

15.45 Aileler Yarışıyor

17.45 Kralın Kızı 'Dizi'

18.55 Doğrusu Ne?

19.00 Ana Haber

20.00 EURO 2020 Türkiye - Moldova (Canlı 1.devre)

20.45 Devre Arası

21.00 EURO 2020 Türkiye - Moldova (Canlı 2.devre)

22.00 3'te 3 Tarih

23.30 Sevdam Gözlerinde Kaldı "Türk Sineması"

01.35 Seksenler

03.35 Aileler Yarışıyor