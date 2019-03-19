19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vukuatlı nüfus kayıt örneği; çeşitli vize başvuruları, burs başvuruları, miras işlemleri, emeklilik başvuruları, yüksek lisans kayıtları gibi daha pek çok işlemde kullanıldığı için vatandaşlardan istenen bir belge. Peki kullanım alanı bu kadar yayıgın olan vukuatlı nüfus kayıt örneği ne demek? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nereden, nasıl alınır? İşte detaylar...
VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ NEDİR?
Vukuatlı nüfus kayıt örneği birçok alanda ihtiyaç duyulan ve devlet tarafından verilen resmi belgedir. Vukuatlı nüfus kayıt örneği, sizin ve birinci dereceden yakınlarınızın temel bilgilerinin bulunduğu resmi bir belgedir. Aile bireylerine ait bilgiler de görüldüğü için belgeye, "Aile Nüfus Kayıt Belgesi" de denmektedir.
Açık adres bilgileriniz, evlenmenizin ardından soyadı değişikliğine maruz kalan eşinizin kızlık soyadı, yabancı uyruklu veya çifte vatandaşlığı olanların diğer vatandaşlık bilgileri gibi bilgiler nüfus kayıt örneğinde yer almaktadır.
VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ NEREDEN ALINIR?
Vukuatlı nüfus kayıt örneği bugüne kadar Nüfus Müdürlükleri ve Kaymakamlıklardan alınabiliyordu. Yapılan son düzenlemelerle birlikte, vukuatlı nüfus kayıt örneği, artık e-Devlet sisteminin nüfus kayıt örneği sorgulama hizmeti sayesinde internet üzerinden de temin edilebiliyor.
e-DEVLET VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ SORGULAMA
Nüfus Müdürlükleri ve Kaymakamlıklara gitmek yerine e-Devlet üzerinden dakikalar içerisinde vukuatlı nüfus kayıt örneği belgenizi alabilirsiniz. Bunun için şu adımları takip etmeniz yeterli:
- İlk olarak aşağıdaki aşağıdaki linke tıklayın.
- Açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girdikten sonra "Sisteme Giriş Yap" kutusunu tıklayın.
- Ardından "Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum" kutucuğunu işaretleyin ve "Devam Et" butonuna basın.
- Karşınıza gelen kişisel bilgilerinizin altında bulunan "Nüfus Kayıt Örneği Sorgulama Formu" başlığında olan "Vukuatlı Belge (Olayları Göster)" seçeneğini "Evet" olarak işaretlemeniz gerekmektedir. Belgeyi nereye vereceğinizi ve diğer seçenekleri kendinize göre doldurduktan sonra "Sorgula" butonuna basmalısınız.
- Açılan sayfadaki belge PDF formatındadır, bu belgeyi bilgisayarınıza indirebilir; elektronik imzalı ve barkodlu belgenizi çıktı olarak alabilirsiniz.
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