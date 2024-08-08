Vücudunda binlerce arıyla resim yaptı

Bu eser, sanatın sadece estetik bir değer taşımadığını, aynı zamanda güçlü bir mesaj iletebileceğini de kanıtlıyor. Sanatın gücüyle, daha barışçıl ve sürdürülebilir bir dünya için savaşın yıkıcı etkilerini durdurmak adına çocuklar ve doğa için bir sanat manifestosu olarak bu eserim çağrıdır" dedi.