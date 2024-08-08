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        Haberler Yaşam Vücudunda binlerce arıyla resim yaptı

        Vücudunda binlerce arıyla resim yaptı

        Kars'ta arıcılık yapan heykeltıraş-ressam Yücel Üzeyir, vücudunu konan binlerce arıyla dünya genelindeki savaşlara dikkat çekti. Üzeyir, arılar üzerindeyken bal damlası üzerine ağlayan bir kız çocuğu resmi çizerek savaşların durmasını istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:49 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:49
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          Kars’ın Susuz ilçesi Doyumlu köyünde yaşayan ve çevresinde ‘Arı adam’ olarak bilinen Yücel Üzeyir, bu kez sahibi olduğu arı kovanlarının önünde dünyadaki savaşlara dikkat çekmek için bir resim çizdi.

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          Yücel Üzeyir, çocukların çektiği acılara ve savaşların doğa üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekmek istediğini belirterek, “Eserim, bir damla bal içinde ağlayan bir çocuk ve onu çevreleyen arılar ile savaşın masum çocuklar ve doğa üzerindeki acımasız etkisini simgeliyor.

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          Bu soyut çalışmam, tatlılık ve acı arasındaki ince dengeyi gözler önüne seriyor. Savaş, sadece insanları değil, doğayı da yok ediyor. Bombalar, hayvanların ve bitkilerin yaşam alanlarını tahrip ediyor.

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          Bu eser, sanatın sadece estetik bir değer taşımadığını, aynı zamanda güçlü bir mesaj iletebileceğini de kanıtlıyor. Sanatın gücüyle, daha barışçıl ve sürdürülebilir bir dünya için savaşın yıkıcı etkilerini durdurmak adına çocuklar ve doğa için bir sanat manifestosu olarak bu eserim çağrıdır" dedi.

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