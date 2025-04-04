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        Haberler Magazin Volkan Konak'a ilk müdahale görüntüsü ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Volkan Konak'a ilk müdahale görüntüsü ortaya çıktı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bayram konseri sırasında sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Volkan Konak'a ilk müdahale görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 13:04 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:06
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        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
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        Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, (30 Mart'ı, 31 Mart'a bağlayan gece) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki bir oteldeki konseri sırasında sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

        Volkan Konak, hayatını kaybetti
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        Volkan Konak önce İstanbul'da, ardında da Trabzon'da kılınan cenaze namazı sonrasına memleketi Maçka'da defnedildi.

        Volkan Konak'a veda günü
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        Volkan Konak'ın defnedilmesinden sonra kalp krizine geç müdahale edildiği, ambulansın da geç geldiği yönünde yorumlar yapıldı, tartışma yaşandı.

        Ambulansın, otele geç geldiği yönündeki yorumlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı şu açıklamayla cevap verdi; "Saat 23.29’da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne çağrı yapılmış, çağrının hemen ardından Yeni İskele‘den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibimiz, saat 23.37’de, yani tam 8 dakika içinde olay yerine ulaşmıştır. Uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir. Ekiplerimiz zamanında müdahale ederek, gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir."

        Volkan Konak'ın kalp krizi geçirerek yere düştükten sonra ilk müdahale anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

        Video Kaynak: Snob Magazin

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