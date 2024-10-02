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        Haberler Magazin Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'den cinsiyet açıklaması - Magazin haberleri

        Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'den cinsiyet açıklaması

        'Leydi Di'nin galasında yer alan ve üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel, katıldıkları bir etkinlikte bebeklerinin cinsiyeti hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 15:34 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:48
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          Mutlu bir evlilik sürdüren Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel, şu sıralar üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

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          Önceki, gün gerçekleşen Leydi Di filminin galasında boy gösteren ünlü çift, katıldıkları bir etkinlikte bebeklerinin cinsiyetiyle ilgili sorulara yanıt verdi.

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          Bebeğin cinsiyetini henüz bilmediklerini belirten Volkan Demirel, "Kız da olsa erkek de olsa sağlıklı olsun. 'İki kızın var, üçüncü de kız olursa cennetin kapısını aralarsı' diyorlar, erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna bir karakter gelir" şeklinde konuştu.

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          "CENNETİN KAPISINI ARALAYALIM DİYE"

          Zeynep Demirel de "Ben kız istiyorum. Biz de üç kız kardeşiz, bu nedenle her fırsatta bunu dile getiriyorum" dedi. Volkan Demirel ise eşine takılarak, "Benim için istiyor, cennetin kapısını aralayalım diye..." ifadelerini kullandı.

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