Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'den cinsiyet açıklaması

Bebeğin cinsiyetini henüz bilmediklerini belirten Volkan Demirel, "Kız da olsa erkek de olsa sağlıklı olsun. 'İki kızın var, üçüncü de kız olursa cennetin kapısını aralarsı' diyorlar, erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna bir karakter gelir" şeklinde konuştu.