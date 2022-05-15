Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Kadıköy'e rakip olarak geldi. Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yapan, ardından teknik heyette de yer alan Volkan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarların önüne çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel'e sevgi gösterilerinde bulundu.

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