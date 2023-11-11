"Bu maç önemliydi, geri dönüş ve ayağa kalkabilmek için. Sonuçta Galatasaray bizim rakibimiz değil. Galatasaray bizi yense kimse bir şey demeyecekti. Biz kazanarak Hatayspor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdik. Galatasaray'a saygı duyuyoruz."